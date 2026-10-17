Жительница Псковской области вырастила самый тяжёлый кабачок в России

10:18, 17 октября 2026, ПАИ

Жительница Усмыни Куньинского района Людмила Харченко вырастила кабачок сорта «Император» весом 86,85 килограмма. Он признан самым тяжёлым кабачком России и принёс ей четвёртое место в мире, сообщает газета «Пламя» Куньинского района со ссылкой на группу «АгроГиганты» в соцсети «ВКонтакте».

Всего участники из Псковской области заняли пять призовых мест в конкурсе «АгроГиганты».

Виктория Лобанова из Великих Лук представила тыкву по имени Злата. Ирина Изотова-Яковлева из Плюсского района вырастила сквош «Главбух» весом 327 килограмма и тыкву «Айсберг» весом 384 килограмма. Кроме того, корзина подсолнечника Людмилы Харченко потянула на 5,5 килограмма.