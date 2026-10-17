Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жительница Псковской области вырастила самый тяжёлый кабачок в России

Жительница Усмыни Куньинского района Людмила Харченко вырастила кабачок сорта «Император» весом 86,85 килограмма. Он признан самым тяжёлым кабачком России и принёс ей четвёртое место в мире, сообщает газета «Пламя» Куньинского района со ссылкой на группу «АгроГиганты» в соцсети «ВКонтакте».

Фото из группы «АгроГиганты» в соцсети «ВКонтакте»

Всего участники из Псковской области заняли пять призовых мест в конкурсе «АгроГиганты».

Виктория Лобанова из Великих Лук представила тыкву по имени Злата. Ирина Изотова-Яковлева из Плюсского района вырастила сквош «Главбух» весом 327 килограмма и тыкву «Айсберг» весом 384 килограмма. Кроме того, корзина подсолнечника Людмилы Харченко потянула на 5,5 килограмма.

Напомним, куньинская тыква Пухляш и плюсская тыква Афродита были отмечены на международном соревновании «ТыквыБатл – АгроРекорд – 2024».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

17 октября 2026

Пропавшую 12-летнюю Алёну Панфилову нашли в Печорском районе
17 октября 2026

Жители Псковской области оценили свою защищённость от преступлений
17 октября 2026

Оспа обезьян в Петербурге: что известно на данный момент
17 октября 2026

Полицейские раскрыли кражи автомобиля и мопеда в Псковской области
17 октября 2026

Итальянских энтомофагов не пустили в Россию через Псковскую область
17 октября 2026

В прокуратуре Псковского района открыта горячая линия по вопросам отопления
17 октября 2026

Жители Псковской области рассказали, хватает ли им зарплаты
17 октября 2026

В театральной студии «Лукоморье» при «Михайловском» стартовал новый учебный год

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...