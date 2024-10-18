Куньинский Пухляш и плюсская Афродита отмечены на международном соревновании «ТыквыБатл – АгроРекорд – 2024»
Жительница Куньинского района Людмила Харченко завоевала третье место в международном соревновании гигантских тыкв и овощей «ТыквыБатл – АгроРекорд – 2024». Об этом пишет районная газета «Пламя».
Тыкву, вес которой составил 468 килограммов, хозяйка назвала Пухляш.
В одной из специальных номинаций конкурса победителем стала Ирина Изотова-Яковлева из деревни Кошелевицы Плюсского района.
Вес её тыквы – Афродиты – составил 363 килограмма.
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Куньинский Пухляш и плюсская Афродита отмечены на международном соревновании «ТыквыБатл – АгроРекорд – 2024»