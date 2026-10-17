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Михаил Ведерников назвал важный итог IV форума «Найди себя в Псковской области»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал важным итогом IV форума «Найди себя в Псковской области» подписание дорожной карты взаимодействия с президентской платформой «Россия – страна возможностей». Об этом глава региона сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

Михаил Ведерников. Фото: ПАИ

Форум прошёл в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети» при поддержке Президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Важным итогом стало подписание дорожной карты нашего взаимодействия», – написал Михаил Ведерников.

В этом году форум впервые прошёл в формате «Дня профразвития» и объединил сразу две площадки – Псков и Великие Луки. Около 1 500 школьников, студентов и молодых специалистов приняли участие в активностях Молодёжного кадрового центра: HR-консультациях, мастер-классах, экспресс-встречах с работодателями, профориентационных мероприятиях и диагностике компетенций. На площадках работали около 50 компаний и ведомств, в том числе команды МЧС, Псковской таможни, Пограничного управления ФСБ, «Титан-Полимера» и «Севкабеля».

Участникам представили исследование карьерных ожиданий, основанное на опросе более 1 700 молодых людей и свыше 110 компаний. На HR-хакатоне молодёжь и работодатели вместе искали решения для привлечения и удержания кадров в регионе.

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