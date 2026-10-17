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Юлия Пересильд и группа «Мандрагора» выступили на сцене Псковского драмтеатра

Актриса театра и кино Юлия Пересильд вместе с группой «Мандрагора» приехала в Псков с авторским концертом в рамках проекта «Птица-Победа». Мероприятие, посвящённое 85-летию битвы под Москвой, прошло в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина сегодня, 17 октября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

  • Юлия Пересильд и группа «Мандрагора» выступили на сцене Псковского драмтеатра
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Юлия Пересильд и группа «Мандрагора» выступили на сцене Псковского драмтеатра
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Юлия Пересильд и группа «Мандрагора» выступили на сцене Псковского драмтеатра
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Юлия Пересильд и группа «Мандрагора» выступили на сцене Псковского драмтеатра
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Юлия Пересильд и группа «Мандрагора» выступили на сцене Псковского драмтеатра
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Юлия Пересильд и группа «Мандрагора» выступили на сцене Псковского драмтеатра
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Юлия Пересильд и группа «Мандрагора» выступили на сцене Псковского драмтеатра
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
  • Юлия Пересильд и группа «Мандрагора» выступили на сцене Псковского драмтеатра
    Фото: Екатерина Иванова / ПАИ

Перед концертом актриса пообщалась с журналистами в рамках пресс-подхода и вместе с участниками группы ответила на все интересующие вопросы. В основе музыкально-драматической программы вечера были фронтовые письма, дневниковые записи и песни военных лет в современных авторских аранжировках.

Передвижная выставка «Этот день мы приближали…», ставшая частью программы, работала в фойе театра. В день концерта также состоялось награждение победителей литературно-поэтического конкурса «Память о Великой войне...», который проходил на сайте «Птица-Победа».

Фото: ПАИ

Отметим, что проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Центральной темой стало осмысление подвига поколения победителей при помощи современного художественного языка и личных историй людей, переживших войну. В рамках тура Юлия Пересильд также посетила Тулу, Тверь, Наро-Фоминск, Великий Новгород, Ковров, Смоленск и другие города.

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