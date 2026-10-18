На Северо-Западе температура превысит климатическую норму

23:45, 18 октября 2026, ПАИ

На Северо-Западе России в начале недели сохранится повышенное атмосферное давление. Лишь на самом севере региона возможны небольшие осадки, связанные с фронтальной облачностью, сообщает телеграм-канал «Метеовести».

Температура воздуха существенно превысит климатическую норму. Днём на севере ожидается от +6 до +11 градусов, в южных районах – от +11 до +16 градусов. В первые дни недели будет немного прохладнее.

Ранее сообщалось, что 19 октября в Псковской области будет +12 градусов.