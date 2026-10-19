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Происшествия

В Псковской области за неделю в ДТП погибли два человека

1 238 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения пресекли сотрудники Госавтоинспекции за неделю с 12 по 18 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Всего выявили 34 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное вождение в нетрезвом виде задержали пять водителей.

На территории региона зарегистрировали за этот период 16 дорожно‑транспортных происшествий, в результате которых 16 человек получили травмы различной степени тяжести, два человека погибли.

Ранее сообщалось, что в Гдовском районе иномарка опрокинулась в кювет, пострадал один человек.

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