До –4 градусов похолодает в Псковской области в ночь на 20 октября

13:28, 19 октября 2026, ПАИ

Переменную облачность и отсутствие существенных осадков прогнозируют в Псковской области 20 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Ветер восточных направлений ночью будет слабым, днём – умеренным, со скоростью 2–4 метра в секунду. Ночью температура по области составит от 0 до –4 градусов, по югу – до +5, днём ожидается от +8 до +13 градусов. В Пскове ночью прогнозируют от –1 до –3 градусов, днём – от +9 до +11. Атмосферное давление будет высоким.

Как сообщалось ранее, на Северо-Западе России в начале недели сохранится повышенное атмосферное давление. На севере региона возможны небольшие осадки, связанные с фронтальной облачностью.