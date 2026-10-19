Мусороперегрузочная станция – это логистический узел: жителям Пскова и района разъяснили различия

18:59, 19 октября 2026, ПАИ

Мусороперегрузочная станция (МПС) – это логистический узел, а не свалка. Различия разъяснили жителям Пскова и района во время встречи министра строительства и ЖКХ Псковской области Ксении Григорьевой с председателем Собрания депутатов Псковского муниципального округа Валерией Фоминой, председателем постоянной комиссии по экономической политике Собрания депутатов Псковского муниципального округа Виктором Герасимовым и депутатом Законодательного Собрания Псковской области Андреем Ключко сегодня, 19 октября, передаёт корреспондент ПАИ. Во встрече также приняли участие представители УКС и регоператора.

В ответ на опасения граждан участники встречи пояснили, что МПС – это логистический узел, а не место конечного складирования твёрдых коммунальных отходов. На станции не осуществляется обработка, накопление или захоронение отходов. Её единственная функция – перегрузка отходов из малых мусоровозов в большие с последующей отправкой на полигоны ТКО.

Отметим, что для новой мусороперегрузочной станции (МПС) выбрана территория бывшего асфальтного завода вблизи деревни Ветошка.