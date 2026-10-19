В Печорах завершилась IV Всероссийская проектная школа «Наследие»

19:57, 19 октября 2026, ПАИ

Финальный этап IV Всероссийской проектной школы «Наследие» прошёл с 12 по 18 октября в паломническом центре Псково-Печерского монастыря на базе «Истоки» и собрал 100 участников старше 14 лет из 46 регионов России. Это была большая история для активных ребят, интересующихся наследием нашей страны, пишет газета «Печорская правда».

Ежедневно участников финала ждали тренинги, лекции о ценностях России, о русском языке и его секретах, духовные встречи со священниками, совместные просмотры фильмов, интеллектуальные и спортивные игры. С ребятами работали режиссёры, журналисты, эксперты, преподаватели ведущих вузов страны и другие профессионалы.

Для участников также была организована и обширная культурная программа: экскурсии в Псково-Печерский монастырь, Изборскую крепость и Псков.

«Хочу пожелать, чтобы всё хорошее и доброе, что вы здесь получили, вы не забыли и пронесли дальше. Растите, развивайтесь, становитесь лучшей версией себя. Делайте только то, что делает вас и окружающий людей вокруг лучше, даже если кажется, что это не модно, не современно», – пожелала руководитель «Академии первых» Кдани Кавизина.

С окончанием финальных испытаний участников поздравил директор паломнического центра отец Андрей (Кичайкин).

Напомним, что от Печорского муниципального округа в финале проектной школы «Академии первых» приняли участие четверо ребят: Дарья Терешихина из Печорской гимназии, Анна Максимова из Печорской лингвистической гимназии, Дарья Уварова и Егор Смирнов из Новоизборской школы.

Отметим, что организатором проектной школы «Наследие» выступает «Академия первых» Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых». Партнёры школы «Наследие» и финала в Печорах – Роспатриотцентр, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь и Таврическая духовная семинария Симферопольской и Крымской епархии Русской православной церкви.