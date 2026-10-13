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Общество

В Печорах проходит финал IV Всероссийской проектной школы «Наследие»

Финал IV Всероссийской проектной школы «Наследие» проходит на базе Паломнического центра в Печорах. Мероприятие, которое продлится до 19 октября, собрало 100 молодых ребят со всей страны. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Фото газете предоставили участники мероприятия

Печорский муниципальный округ представляют четверо активистов «Движения первых»: Анна Максимова, Дарья Терешихина, Дарья Уварова и Егор Смирнов.

Во время финальной смены участников ждут лекции, мастер-классы, творческие встречи и проектная работа с защитой инициатив. Организаторы подготовили и экскурсионную программу: участники посетят Псково-Печерский монастырь и Псков.

Отметим, что Всероссийская проектная школа «Наследие» – это образовательный проект «Движения первых» (в рамках проекта «Академия первых»), направленный на сохранение историко-культурного наследия России, изучение традиций и развитие молодёжных проектов. Основные направления и номинации: культурно-историческое наследие, короткометражное документальное историческое кино и декоративно-прикладное искусство.

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