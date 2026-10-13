В Печорах проходит финал IV Всероссийской проектной школы «Наследие»

16:01, 13 октября 2026, ПАИ

Финал IV Всероссийской проектной школы «Наследие» проходит на базе Паломнического центра в Печорах. Мероприятие, которое продлится до 19 октября, собрало 100 молодых ребят со всей страны. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Печорский муниципальный округ представляют четверо активистов «Движения первых»: Анна Максимова, Дарья Терешихина, Дарья Уварова и Егор Смирнов.

Во время финальной смены участников ждут лекции, мастер-классы, творческие встречи и проектная работа с защитой инициатив. Организаторы подготовили и экскурсионную программу: участники посетят Псково-Печерский монастырь и Псков.

Отметим, что Всероссийская проектная школа «Наследие» – это образовательный проект «Движения первых» (в рамках проекта «Академия первых»), направленный на сохранение историко-культурного наследия России, изучение традиций и развитие молодёжных проектов. Основные направления и номинации: культурно-историческое наследие, короткометражное документальное историческое кино и декоративно-прикладное искусство.