Жителям Пскова и района объяснили, почему проект МПС не требует экологической экспертизы

20:05, 19 октября 2026, ПАИ

Проект новой мусороперегрузочной станции (МПС) на территории бывшего асфальтного завода вблизи деревни Ветошка не нуждается в экологической экспертизе, так как станция не является объектом капитального строительства. Это объяснили жителям Пскова и района во время встречи министра строительства и ЖКХ Псковской области Ксении Григорьевой с председателем Собрания депутатов Псковского муниципального округа Валерией Фоминой, председателем постоянной комиссии по экономической политике Собрания депутатов Псковского муниципального округа Виктором Герасимовым и депутатом Законодательного Собрания Псковской области Андреем Ключко сегодня, 19 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 11 федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», экспертизе подлежат проекты строительства объектов утилизации, обработки и размещения отходов. Такие виды деятельности на МПС запрещены. Поскольку МПС не является объектом капитального строительства, она не подпадает под требования о государственной экологической экспертизе. Проектная документация и инженерные изыскания для неё не требуются.

Отметим, что во встрече также приняли участие представители УКС и регоператора.