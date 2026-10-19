Жителям Пскова и района объяснили, почему на новой МПС не будут сортировать отходы

21:13, 19 октября 2026, ПАИ

Предварительная сортировка твёрдых коммунальных отходов на новой мусороперегрузочной станции (МПС) на территории бывшего асфальтного завода вблизи деревни Ветошка Псковского района проводиться не будет. Это сообщили жителям Пскова и района во время встречи министра строительства и ЖКХ Псковской области Ксении Григорьевой с председателем Собрания депутатов Псковского муниципального округа Валерией Фоминой, председателем постоянной комиссии по экономической политике Собрания депутатов Псковского муниципального округа Виктором Герасимовым и депутатом Законодательного Собрания Псковской области Андреем Ключко сегодня, 19 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Как пояснили специалисты, учитывая существующую систему сбора ТКО, в том числе крупногабаритных отходов, предварительная сортировка на данном объекте не представляется возможной. МПС предназначена исключительно для перегрузки отходов.

Отметим, что во встрече также приняли участие представители УКС и регоператора.