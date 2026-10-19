Жителям Пскова и района объяснили, почему на новой МПС не будут сортировать отходы
Предварительная сортировка твёрдых коммунальных отходов на новой мусороперегрузочной станции (МПС) на территории бывшего асфальтного завода вблизи деревни Ветошка Псковского района проводиться не будет. Это сообщили жителям Пскова и района во время встречи министра строительства и ЖКХ Псковской области Ксении Григорьевой с председателем Собрания депутатов Псковского муниципального округа Валерией Фоминой, председателем постоянной комиссии по экономической политике Собрания депутатов Псковского муниципального округа Виктором Герасимовым и депутатом Законодательного Собрания Псковской области Андреем Ключко сегодня, 19 октября, передаёт корреспондент ПАИ.
Как пояснили специалисты, учитывая существующую систему сбора ТКО, в том числе крупногабаритных отходов, предварительная сортировка на данном объекте не представляется возможной. МПС предназначена исключительно для перегрузки отходов.
Отметим, что во встрече также приняли участие представители УКС и регоператора.
Юные спортсмены из Псковской области побывали на шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Моя игра»