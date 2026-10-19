Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жителям Пскова и района объяснили, почему на новой МПС не будут сортировать отходы

Предварительная сортировка твёрдых коммунальных отходов на новой мусороперегрузочной станции (МПС) на территории бывшего асфальтного завода вблизи деревни Ветошка Псковского района проводиться не будет. Это сообщили жителям Пскова и района во время встречи министра строительства и ЖКХ Псковской области Ксении Григорьевой с председателем Собрания депутатов Псковского муниципального округа Валерией Фоминой, председателем постоянной комиссии по экономической политике Собрания депутатов Псковского муниципального округа Виктором Герасимовым и депутатом Законодательного Собрания Псковской области Андреем Ключко сегодня, 19 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Как пояснили специалисты, учитывая существующую систему сбора ТКО, в том числе крупногабаритных отходов, предварительная сортировка на данном объекте не представляется возможной. МПС предназначена исключительно для перегрузки отходов.

Отметим, что во встрече также приняли участие представители УКС и регоператора.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

20 октября 2026

Беспилотная опасность объявлена в Псковской области
19 октября 2026

Юные спортсмены из Псковской области побывали на шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Моя игра»
19 октября 2026

Привлекать учеников в офлайн-школы помогает только реклама – эксперт
19 октября 2026

Эксперт: IT-курсы без лицензии выдают сертификаты, а не дипломы
19 октября 2026

В музее-усадьбе Римского-Корсакова в Псковской области открылась новая выставка
19 октября 2026

Эксперт Банка России объяснил, как записаться на уроки «ПенсионФГ»
19 октября 2026

Псков борется за звание «Молодёжная столица России – 2027»
19 октября 2026

В Псковской области почти везде оформили вывески в соответствии с дизайн-кодом

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...