Жителям Пскова и района разъяснили правила накопления отходов на мусороперегрузочных станциях

21:29, 19 октября 2026, ПАИ

Правила накопления твёрдых коммунальных отходов на мусороперегрузочных станциях разъяснили жителям Пскова и района во время встречи министра строительства и ЖКХ Псковской области Ксении Григорьевой с председателем Собрания депутатов Псковского муниципального округа Валерией Фоминой, председателем постоянной комиссии по экономической политике Собрания депутатов Псковского муниципального округа Виктором Герасимовым и депутатом Законодательного Собрания Псковской области Андреем Ключко сегодня, 19 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Правила утверждены постановлением Правительства РФ от 7 марта 2025 года № 293 «О порядке обращения с твёрдыми коммунальными отходами». Для МПС, расположенных в границах населённых пунктов, допускается накопление ТКО на срок не более трёх суток, для станций вне границ населённых пунктов – не более 20 суток.

Отметим, что во встрече также приняли участие представители УКС и регоператора.

Напомним, что для новой мусороперегрузочной станции (МПС) выбрана территория бывшего асфальтного завода вблизи деревни Ветошка Псковского района.