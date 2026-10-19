МПС не угрожает экологии и людям – власти

21:38, 19 октября 2026, ПАИ

Площадка мусороперегрузочной станции не несёт угрозы экологии и людям. Об этом жителям Пскова и района заявили во время встречи министра строительства и ЖКХ Псковской области Ксении Григорьевой с председателем Собрания депутатов Псковского муниципального округа Валерией Фоминой, председателем постоянной комиссии по экономической политике Собрания депутатов Псковского муниципального округа Виктором Герасимовым и депутатом Законодательного Собрания Псковской области Андреем Ключко сегодня, 19 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Согласно постановлению Правительства РФ от 16 мая 2026 года № 567 «О единых требованиях к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твёрдых коммунальных отходов, перегрузочным станциям», МПС должна быть оборудована ограждением, предотвращающим распространение ТКО за пределы станции, и твёрдым покрытием – асфальтом, бетоном, полимербетоном или дорожными плитами.

Отметим, что во встрече также приняли участие представители УКС и регоператора.

Напомним, что для новой мусороперегрузочной станции (МПС) выбрана территория бывшего асфальтного завода в Псковском районе.