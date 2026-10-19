Жителям Пскова и района объяснили, почему проект МПС не проходил публичные обсуждения

21:46, 19 октября 2026, ПАИ

Проект мусороперегрузочной станции в Псковском районе не проходил публичные обсуждения, поскольку оценка воздействия на окружающую среду требуется только для объектов государственной экологической экспертизы, а МПС к таковым не относится. Это рассказали жителям Пскова и района во время встречи министра строительства и ЖКХ Псковской области Ксении Григорьевой с председателем Собрания депутатов Псковского муниципального округа Валерией Фоминой, председателем постоянной комиссии по экономической политике Собрания депутатов Псковского муниципального округа Виктором Герасимовым и депутатом Законодательного Собрания Псковской области Андреем Ключко сегодня, 19 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Общественные обсуждения регулируются постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2024 года № 1644, действующим с 1 марта 2025 года. Поскольку МПС не является объектом утилизации, обработки или размещения отходов, она не подлежит экспертизе и, соответственно, публичным обсуждениям.

При этом выбор места для перегрузочных станций осуществляется с учётом территориальной схемы обращения с отходами. Проект новой территориальной схемы для Псковской области уже прошёл общественные обсуждения и согласование с Минприроды России, по их результатам получены замечания, которые будут устранены в установленный срок, после чего проект повторно направят на согласование.

Отметим, что во встрече также приняли участие представители УКС и регоператора.

Напомним, что для новой мусороперегрузочной станции (МПС) выбрана территория бывшего асфальтного завода в Псковском районе.