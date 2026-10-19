Жителям Пскова и района назвали контакты для жалоб на нарушения в работе МПС

21:53, 19 октября 2026, ПАИ

Жителям Пскова и района сообщили контакты для обращения в случае выявления нарушений на мусороперегрузочной станции. Об этом рассказали во время встречи министра строительства и ЖКХ Псковской области Ксении Григорьевой с председателем Собрания депутатов Псковского муниципального округа Валерией Фоминой, председателем постоянной комиссии по экономической политике Собрания депутатов Псковского муниципального округа Виктором Герасимовым и депутатом Законодательного Собрания Псковской области Андреем Ключко сегодня, 19 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Надзор осуществляют Псковская природоохранная межрайонная прокуратура, Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Жители могут обратиться в прокуратуру по телефону (8 8112) 69-84-14 или написать на электронную почту info@60.mailop.ru. Также надзор за соблюдением санитарных требований ведут Управление Роспотребнадзора по Псковской области и Управление Росприроднадзора по Псковской области.

Отметим, что во встрече также приняли участие представители УКС и регоператора.

Напомним, что для новой мусороперегрузочной станции (МПС) выбрана территория бывшего асфальтного завода в Псковском районе.