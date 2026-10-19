Жителям Пскова и района назвали контакты для жалоб на нарушения в работе МПС
Жителям Пскова и района сообщили контакты для обращения в случае выявления нарушений на мусороперегрузочной станции. Об этом рассказали во время встречи министра строительства и ЖКХ Псковской области Ксении Григорьевой с председателем Собрания депутатов Псковского муниципального округа Валерией Фоминой, председателем постоянной комиссии по экономической политике Собрания депутатов Псковского муниципального округа Виктором Герасимовым и депутатом Законодательного Собрания Псковской области Андреем Ключко сегодня, 19 октября, передаёт корреспондент ПАИ.
Надзор осуществляют Псковская природоохранная межрайонная прокуратура, Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Жители могут обратиться в прокуратуру по телефону (8 8112) 69-84-14 или написать на электронную почту info@60.mailop.ru. Также надзор за соблюдением санитарных требований ведут Управление Роспотребнадзора по Псковской области и Управление Росприроднадзора по Псковской области.
Отметим, что во встрече также приняли участие представители УКС и регоператора.
Напомним, что для новой мусороперегрузочной станции (МПС) выбрана территория бывшего асфальтного завода в Псковском районе.
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