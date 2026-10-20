Михаил Ведерников рассказал, как Псковская область привлекает переселенцев из-за рубежа

11:50, 20 октября 2026, ПАИ

Псковская область начала выстраивать систему поддержки переселенцев из-за рубежа ещё в 2019–2020 годах. Региональные власти рассчитывали сделать область не просто местом пересечения границы, а территорией, где люди смогут обосноваться, работать и растить детей. Об этом губернатор Михаил Ведерников рассказал на VII Псковском международном медиафоруме 20 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

По словам главы региона, власти заранее предполагали, что число переселенцев из европейских стран будет увеличиваться на фоне усиления русофобских настроений. Поэтому в области начали создавать инфраструктуру для приёма соотечественников.

«Мы начали строить экосистему», – отметил Михаил Ведерников.

По его словам, Псковская область стала первым регионом России, где появился институт уполномоченного по работе с соотечественниками. Кроме того, открыли центр «Соотечественник», в котором переселенцам помогают по принципу одного окна.

Параллельно при поддержке Министерства иностранных дел России и официального представителя ведомства Марии Захаровой запустили информационную кампанию. Несколько лет регион рассказывает о семьях, которые уже переехали в область, об их повседневной жизни и оформлении необходимых документов. Вместе с МИД также организуют пресс-туры для иностранных журналистов и блогеров.

Михаил Ведерников считает, что благодаря этой работе у региона сложился узнаваемый образ, которым люди делятся друг с другом.

В сентябре Псковскую область посетила журналистка Маргарита Симоньян. Она пообщалась с семьями из США, Франции, Италии, Хорватии и Германии, которые уже переехали в регион или рассматривают такую возможность. По словам губернатора, внимание журналистки к этой теме может привлечь новых переселенцев, близких региону по культуре и ценностям.

«Главный результат – у области сложился узнаваемый образ, которым люди делятся друг с другом, о котором рассказывают», – заявил глава региона.

VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.