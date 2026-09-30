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Общество

Главред «России сегодня» рассказала о встрече с переехавшими в Псковскую область иностранцами

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире программы Владимира Соловьёва на телеканале «Россия 1» рассказала о своей встрече с переехавшими в Псковскую область иностранцами.

Фото: ПАИ

Маргарита Симоньян отметила, что во время визита губернатор Псковской области Михаил Ведерников организовал ей встречу с переехавшими в регион иностранцами в одной из церквей. Среди собравшихся, по её словам, были граждане США, Шотландии, Италии, Франции и Германии.

Она назвала мотивом их переезда стремление жить в России, которую собеседники характеризовали как «безопасную гавань для нормальности». По словам главреда медиагруппы «Россия сегодня», в Псковскую область иностранцам проще переехать, в том числе благодаря работе региональных властей с процедурой оформления документов.

Напомним, встреча с переселенцами проходила в храме Георгия со Взвоза. Во время своего приезда в Псковскую область Маргарита Симоньян также встретилась с представителями региональных медиа, побывала в Псково-Печерском монастыре.

Отметим, что Псковская область является одним из лидеров среди регионов по работе с переселенцами, приехавшими в Россию из западных государств. Государственная программа переселения соотечественников действует в регионе с 2010 года. Также здесь работает центр содействия переселению «Соотечественник», где переселенцам оказывают необходимую поддержку.

Псковская область – единственный субъект в России, где есть уполномоченный по работе с соотечественниками. Эта инициатива губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вошла в число десяти победителей Всероссийского конкурса «Всё дело в людях» второго сезона премии президентской платформы «Россия – страна возможностей».

С 2023 года Псковская область проводит пресс-туры для иностранных журналистов в рамках совместного проекта правительства Псковской области, департамента информации и печати МИД России и представительства МИД России в Пскове. В 2024 году Псковская область стала единственным регионом страны, организовавшим два таких мероприятия за год совместно с МИД России. Кроме того, в 2025 году в Пскове прошла Всероссийская конференция «Время жить в России», посвящённая социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов, переехавших в Россию. На конференции опыт Псковской области в адаптации переселенцев признали успешным.

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