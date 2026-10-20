Мария Захарова обратилась к участникам международного медиафорума в Пскове

12:22, 20 октября 2026, ПАИ

Приветственный адрес направила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова участникам VII Псковского международного медиафорума. Сегодня, 20 октября, мероприятие началось с панельной дискуссии «Единство народов – единство ценностей», сообщает корреспондент ПАИ.

«Дорогие друзья, мне радостно приветствовать всех собравшихся в славном старинном городе Пскове на уже седьмом форуме, который из года в год объединяет экспертов в области СМИ из России и зарубежья», – отметила она и подчеркнула, что выбранная тема актуальна во все времена, но особое значение она имеет в Год единства народов России.

Для Министерства иностранных дел России значимость имеет и международное измерение форума, а именно участие в нём соотечественников с разных континентов. «Благодаря таким мероприятиям удаётся сохранять живую ткань общения с нашими людьми, несмотря на разделяющее нас расстояние: с журналистами, блогерами, аналитиками, историками, которые живут за рубежом, но хранят родной язык, русскую культуру, многовековые ценности и традиции», – заметила Мария Захарова.

Одним из центральных вопросов повестки форума обозначили использование в информационной работе современных технологий. «Действительно, без них немыслима деятельность ни одного серьёзного СМИ, ни одной медиаплатформы. На протяжении многих лет МИД активно проводит цифровую дипломатию с опорой на новейшие технологические инструменты. При этом среди важнейших направлений такой работы – защита исторической правды, укрепление традиционных ценностей. Мы, как говорят журналисты, вещаем в круглосуточном режиме на ведущих мировых языках и тесно взаимодействуем с нашими соотечественниками. Всегда открыты к контакту, обмену опытом, совместным проектам с вами. Дорогие друзья, позвольте пожелать вам взаимопонимания, полезных дискуссий, новых познаний, интересных открытий во благо общего дела, сохранения нашего единства, основанного на ценностях. Благодарю за внимание», – заключила официальный представитель МИД России.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.