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Общество

Псковичам напомнили, как получить бумажное уведомление и уплатить налоги без электронных сервисов

Тем, кто не пользуется электронными сервисами, налоговые уведомления направляются по почте. От электронного способа можно отказаться, подав заявление, а бумажное уведомление распечатать в налоговом органе и оплатить на месте. Об этом руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова рассказала в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Анна Кутузова. Фото: ПАИ

«Если у нас налогоплательщик не имеет учётной записи на портале «Госуслуги», не имеет личного кабинета, то налоговые уведомления ему ушли почтовым отправлением. Если налогоплательщик не хочет получать уведомления в электронном виде, он подаёт нам заявление об отказе от электронного способа», – рассказала Анна Кутузова.

По её словам, даже если уведомление уже направлено в электронном виде, гражданин может обратиться в налоговый орган за бумажной версией. «Он может обратиться к нам в налоговый орган с заявлением, и мы распечатаем ему из программы сводное налоговое уведомление, а оплатить он сможет прямо у нас, потому что у нас стоит банкомат для уплаты налогов», – заключила гостья эфира.

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