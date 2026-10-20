В УФНС назвали удобным электронный формат уведомлений: система сама напомнит о сроках уплаты налогов

15:34, 20 октября 2026, ПАИ

Электронный формат налоговых уведомлений удобен и налоговой службе, которая точно знает, получил ли налогоплательщик документ, и самим гражданам: им не нужно отслеживать бумагу, уплатить налог можно заранее по QR-коду, а система сама предупредит о сроках уплаты (налог нужно внести до 1 декабря) и о последствиях неуплаты. Об этом руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова сказала в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Нам удобно, потому что мы прекрасно понимаем, получил или нет налогоплательщик сводное налоговое уведомление. А налогоплательщику не надо отслеживать бумагу или уведомления», – рассказала Анна Кутузова.

По её словам, исполнить обязанность можно заранее в электронном виде. «Потому что уже в сводном налоговом уведомлении имеется QR-код, по которому можно оплатить. Сразу идёт баннер: он предупреждает, когда начислят платежи и что будет, если не исполнить обязанность до 1 декабря. Всё это система покажет», – заключила гостья эфира.