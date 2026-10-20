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Общество

Псковичам объяснили, кому не придёт уведомление по имущественным налогам

Налоговое уведомление по имущественным налогам не придёт тем, у кого сумма начислений составляет менее 300 рублей, а также тем, у кого есть льготы или вычеты. Причину можно проверить в личном кабинете на сайте ФНС или по телефону единого контакт-центра. Об этом рассказала руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Анна Кутузова. Фото: ПАИ

«Есть те, кому не придёт налоговое уведомление. В первую очередь это налогоплательщики, у кого сумма начислений имущественных налогов менее 300 рублей. За исключением тех налогоплательщиков, у которых истекает трёхлетний срок направления уведомлений. Кроме того, это налогоплательщики, у которых есть различные льготы или вычеты. Таким налогоплательщикам налоговое уведомление не придёт», – сказала Анна Кутузова.

По её словам, гражданам не стоит переживать, а лучше проверить причину. «Если они подключены к личному кабинету на нашем сайте, могут зайти и посмотреть, имеют ли право на льготы. А также в нашем сервисе на сайте Федеральной налоговой службы. Могут лично к нам прийти или позвонить в единый контакт-центр по телефону 8-800-222-22-22», – заключила Анна Кутузова.

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