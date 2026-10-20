Псковичам объяснили, как рассчитывается налог с процентов по банковским вкладам

22:02, 20 октября 2026, ПАИ

Налог с процентов по банковским вкладам уплачивается только с суммы, превышающей необлагаемый минимум, который зависит от ключевой ставки Банка России. Об этом рассказала руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Налогоплательщики к нам обращаются, когда им начисляется НДФЛ, предположим, по вкладам. Было много шума по поводу данного начисления. Налогоплательщики должны понимать, что если у них имеются вклады в банках и банк начисляет проценты, то с этих процентов они должны будут уплатить налог. Но также налогоплательщики должны понимать, что есть установленный законодательством необлагаемый минимум и зависит он от ключевой ставки Банка России», – рассказала Кутузова.

По её словам, в 2025 году максимальная ставка была 21 %, соответственно, необлагаемая сумма – 210 тысяч рублей.

«К примеру, начислены проценты – 270 тысяч. У нас необлагаемый минимум – 210 тысяч. Вычитаем, получаем 60 тысяч дохода и его умножаем на 13 процентов. Получается, у нас 7 800 рублей к уплате в бюджет, – пояснила руководитель управления. – А если они получают основной доход и доход в банках, то у нас это сложится. И если общая сумма превысит порог, то мы на разницу исчислим налог».

Она также объяснила, как рассчитывается налог, если человек работает в нескольких местах: «Если сотрудник работает в нескольких местах, работодатель не обязан знать, что он где-то ещё работает. Он исполняет свою обязанность как налоговый агент. Все сведения нам предоставляются по истечении года. У нас эти сведения агрегируются. Мы видим общий доход налогоплательщика, и если он превысил порог 2,4 миллиона, мы только на разницу начислим НДФЛ».

По её словам, налоговая служба также пересчитывает налог, если вычеты предоставлены в большем размере, чем предусмотрено кодексом.

«Если работодатель предоставил стандартный имущественный вычет нашим налогоплательщикам в большем размере, чем это предусмотрено кодексом, мы пересчитаем НДФЛ и предъявим к уплате. Если нам предоставили налоговый вычет по долгосрочным сбережениям в большем размере, чем предусмотрено законодательством, мы тоже пересчитаем налог. Могут быть различные нюансы», – заключила Анна Кутузова.