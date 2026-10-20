Анна Кутузова рассказала об увеличенных вычетах на детей в Псковской области

17:14, 20 октября 2026, ПАИ

В текущем налоговом периоде псковичи могут заявить увеличенные стандартные вычеты на детей: на второго ребёнка – 2800 рублей в месяц, на третьего и последующих – 6 000 рублей, а порог дохода для применения вычета вырос до 450 тысяч рублей. Об этом рассказала руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«У нас стандартные налоговые вычеты на детей. Это право имеют работающие граждане, которые получают доход по основной налоговой базе, перечисляют НДФЛ по ставке 13 процентов. Родители, усыновители, попечители, опекуны или супруги родителей имеют право на стандартный вычет», – отметила Анна Кутузова.

По её словам, на первого ребёнка вычет не изменился и составляет 1 400 рублей в месяц. «Вычет на второго ребёнка увеличился до 2 800 рублей. Вычет на третьего и последующих детей – с 3 000 до 6 000 рублей», – отметила руководитель управления.

Она также уточнила размер вычета на ребёнка-инвалида. «На каждого ребёнка-инвалида до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента 24 лет, если он является инвалидом первой или второй группы, – вычет 12 000 рублей родителям и усыновителям, а также 6 000 рублей – опекунам и попечителям. При этом порог дохода для применения этого вычета увеличился с 350 тысяч до 450 тысяч рублей», – заключила Анна Кутузова.