Псковичам разъяснили, как оспорить сумму в налоговом уведомлении

22:44, 20 октября 2026, ПАИ

Если налогоплательщик не согласен с суммой, указанной в налоговом уведомлении, он может обратиться в налоговый орган через личный кабинет, лично, через сервис ФНС или по почте. Об этом сообщила руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Налогоплательщики могут различными способами обратиться к нам, если они не согласны с суммой, которая указана в налоговом уведомлении. Они могут обратиться через личный кабинет налогоплательщика, лично, через наш сервис ФНС России или через «Почту России», – рассказала Кутузова.

По её словам, по каждому обращению проводится проверка. «Мы рассмотрим обращение, пересчитаем. И точно также налогоплательщику ответим в зависимости от того, через какой ресурс он к нам обратился», – заключила Анна Кутузова.