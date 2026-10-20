УФНС предупреждает: За неуплату налогов до 1 декабря счета заблокируют без суда

16:44, 20 октября 2026, ПАИ

Если не уплатить имущественные налоги до 1 декабря, задолженность будет взыскана без суда, а инкассовые поручения выставят на все счета налогоплательщика – пользоваться ими он не сможет до полного погашения долга. Об этом руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова сказала в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

В случае если налогоплательщики не уплатят налог до 1 декабря, данные начисления перейдут в раздел задолженностей. То, что начисляются пени за каждый день просрочки, я думаю, все знают. Но я бы хотела остановиться на том, что у нас с конца 2025 года изменился порядок взыскания данной задолженности. Мы теперь имеем право взыскивать данную задолженность, которая не оспаривается налогоплательщиком, во внесудебном порядке», – рассказала Анна Кутузова.

По её словам, последствия могут быть серьёзными. «Если они не исполнят в добровольном порядке даже по требованию, которое мы им направим, налоговый орган выставит инкассовые поручения на все счета налогоплательщика. Не очень хорошая история. На один счёт выставят налоговое инкассовое поручение, а остальные заблокируют. Налогоплательщик не сможет воспользоваться ни одним счётом, пока не оплатит задолженность. Если у него есть деньги, они спишутся сами», – заключила Анна Кутузова.