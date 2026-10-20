Анна Кутузова рассказала, с какими вопросами псковичи обращаются после банкротства

21:24, 20 октября 2026, ПАИ

После процедуры банкротства жители Псковской области чаще всего спрашивают, почему налоги не списаны, узнают о действиях льгот и о причинах, почему не удалось подпасть под амнистию, тогда как юридические лица интересуются рассрочкой, отсрочкой и проверками. Об этом рассказала руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«К нам приходят как физические лица, так и юридические. Вторых больше. Люди приходят, когда не понимают: прошла процедура банкротства, а налоги им начислены и не списаны. Действительно, если данный период не вошёл в банкротное дело, а плательщик продолжает владеть имуществом, ему будут начислены налоги, и он обязан их уплатить», – рассказала Кутузова.

По её словам, физические лица обращаются и по другим вопросам.

«Налогоплательщики, физические лица обращаются, даже когда им сложно разобраться: не понимаю, как действуют льготы, как им начислены налоги, почему они под амнистию не подпали», – отметила руководитель управления.

Юридические же лица, по её словам, обращаются по большей части с вопросами о рассрочке и отсрочке, о том, как правильно подготовить пакет документов, подпадают ли они под эту категорию или у них идёт выездная или камеральная проверка.

«И они просят меня разобраться, взять под свой контроль правомерность начисленных налогов», – заключила Анна Кутузова.