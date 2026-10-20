Глава псковского УФНС призвала не откладывать уплату имущественных налогов в долгий ящик

23:24, 20 октября 2026, ПАИ

Жителей Псковской области призывают не откладывать уплату имущественных налогов, срок уплаты которых истекает 1 декабря. Об этом напомнила руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Я бы хотела обратиться к нашим налогоплательщикам, чтобы они не откладывали в долгий ящик уплату имущественных налогов, и напомнить им, что срок у нас 1 декабря», – рассказала Кутузова.

«Данные налоги у нас формируют региональный и местный бюджеты, и идут эти денежные средства на наши социальные программы. Они остаются в области, не уходят в федеральный бюджет. Пожалуйста, исполните свою обязанность», – подчеркнула гостья студии.