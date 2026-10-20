Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глава псковского УФНС призвала не откладывать уплату имущественных налогов в долгий ящик

Жителей Псковской области призывают не откладывать уплату имущественных налогов, срок уплаты которых истекает 1 декабря. Об этом напомнила руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Анна Кутузова. Фото: ПАИ

«Я бы хотела обратиться к нашим налогоплательщикам, чтобы они не откладывали в долгий ящик уплату имущественных налогов, и напомнить им, что срок у нас 1 декабря», – рассказала Кутузова.

«Данные налоги у нас формируют региональный и местный бюджеты, и идут эти денежные средства на наши социальные программы. Они остаются в области, не уходят в федеральный бюджет. Пожалуйста, исполните свою обязанность», – подчеркнула гостья студии.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

21 октября 2026

«Единство народов – единство ценностей»: как прошла главная дискуссия Псковского медиафорума
21 октября 2026

«Команда Блинова»: как прошла интеллектуальная игра на Псковском медиафоруме
20 октября 2026

Глава псковского УФНС призвала не откладывать уплату имущественных налогов в долгий ящик
20 октября 2026

В российском онкоцентре врачи составляют «молекулярный паспорт» опухоли за пять дней
20 октября 2026

Доход от продажи имущества и проценты по вкладам суммируются при расчёте НДФЛ
20 октября 2026

Жители Псковской области смогут отреставрировать старинные письма и документы
20 октября 2026

Псковичам разъяснили, как оспорить сумму в налоговом уведомлении
20 октября 2026

Отделение медицинской реабилитации работает в Псковском филиале областной больницы

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...