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Псковский областной театр кукол завершил «Большие гастроли» в Иванове

Псковский областной театр кукол завершил «Большие гастроли» в Иванове. Коллектив поблагодарил Ивановский областной театр кукол за партнёрство, гостеприимство и открытость к общению и совместным проектам, а также юных зрителей и их родителей, которые пришли на спектакли из гастрольной афиши.

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Ивановская публика встретила артистов тепло, с интересом общалась с ними после представлений. Во время поездки псковские артисты побывали на экскурсии в большом театральном комплексе, познакомились с работой театральных мастерских и рассказали будущим коллегам о своих куклах и театральных секретах, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области. Одним из любопытных открытий стало расположение зрительного зала в драматическом театре: он находится на минус шестом этаже.

Также участники гастролей посетили Плёс и историко-краеведческий музей имени Бурылина. А октябрьская погода порадовала гостей теплом рекордными для этого времени года +18 градусами.

Гастроли завершились, и театр вернулся домой. Уже в ближайшие выходные Псковский областной театр кукол ждёт своих зрителей на спектаклях.

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