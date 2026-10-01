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«Команда Блинова»: как прошла интеллектуальная игра на Псковском медиафоруме

В медиацентре ПАИ 20 октября прошла интеллектуальная игра «Команда Блинова» – разминка перед главными событиями VII Псковского международного медиафорума.

Ведущим стал легендарный знаток «Что? Где? Когда?», генеральный директор издательства «Медиа Пресс» Алексей Блинов. За игровыми столами встретились три десятка журналистов, сотрудников пресс-служб, маркетологов и PR-специалистов. Участников распределили по командам случайным образом – так борьба получилась честной и азартной.

На кадрах лица игроков в момент обсуждения, споры при обсуждении вопросов и радость от найденных ответов. Журналисты, редакторы и пресс-секретари из Псковской области не только проверили эрудицию, но и смогли задать вопросы самому Алексею Блинову.

Фото: Екатерина Иванова / ПАИ, 00:06, 21 октября 2026, ПАИ
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