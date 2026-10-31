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Общество

Более 45 секций и тематических встреч организуют на Рождественских чтениях в Псковской области

Региональный этап XXXV Международных Рождественских образовательных чтений «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий» пройдёт в Псковской области с 25 ноября по 5 декабря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото предоставлено организаторами

Программа объединит 46 секций и тематических встреч, которые пройдут в Пскове и на площадках муниципальных образований с участием всех благочиний Псковской епархии. В центре внимания будут вопросы образования и воспитания, семьи и молодёжи, медицины и социального служения, культуры и истории, миссии и церковной жизни.

В программу Рождественских чтений войдут встречи, посвящённые дошкольному и школьному образованию, преподаванию основ православной культуры, работе с учителями и студентами ПсковГУ, семейному просвещению, молодёжному и спортивному направлениям, библиотечному делу, медицине, социальному служению и милосердию. В отдельных секциях обсудят миссионерскую деятельность, монашескую традицию, казачество, взаимодействие с военными, парламентское направление, научно-богословскую работу, культуру и историю.

В чтениях примут участие представители духовенства и общественных организаций, педагоги, учёные, врачи, деятели культуры и спорта, православные просветители и приглашённые гости федерального уровня.

Большинство секций открыто для свободного посещения. Присоединиться к обсуждению, послушать выступления и задать вопросы спикерам сможет каждый заинтересованный.

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