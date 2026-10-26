Рождественские чтения пройдут в Псковской области с 25 ноября по 5 декабря

21:59, 26 октября 2026, ПАИ

Заседание организационного комитета регионального этапа XXXV Международных Рождественских образовательных чтений «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий» состоялось в Псковском епархиальном управлении под председательством митрополита Псковского и Порховского Матфея сегодня, 26 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.



Фото: Лев Савинов



Фото: Лев Савинов



Фото: Лев Савинов



Фото: Лев Савинов



Фото: Лев Савинов



Фото: Лев Савинов











В состав оргкомитета также вошли первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, министр образования региона Александр Сорокин, врио ректора ПсковГУ Сергей Николаев, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии иеромонах Пантелеимон (Ледин), секретарь Псковского епархиального управления протоиерей Андрей Вахрушев, ответственный по вопросам физической культуры и спорта Псковской епархии иерей Дмитрий Головнев, руководитель миссионерского отдела Псковской епархии иерей Роман Гизитдинов, руководитель молодёжного отдела Псковской епархии иерей Тигрий Агаджанян, руководители секционных направлений Рождественских чтений и представители образовательной и культурной сфер региона.

На заседании оргкомитета обсудили вопросы проведения пленарного заседания и секционной части регионального этапа Рождественских образовательных чтений, которые в этом году пройдут с 25 ноября по 5 декабря.