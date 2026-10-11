Гала-концерт Максимовского фестиваля в Пскове

Гала-концерт и закрытие третьего регионального фестиваля-конкурса хореографического искусства имени В. К. Максимова прошли в Доме офицеров города Пскова сегодня, 31 октября.

Артисты представили свои хореографические номера, которые собрали наибольшее количество аплодисментов на фестивале. В программе были современная, народная и эстрадная хореография.

Всего на сцене Дома офицеров выступило 400 участников из 12 муниципальных образований Псковской области и из Санкт-Петербурга. Концерты фестиваля посетило около тысячи зрителей.

Как прошёл гала-концерт – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.