Более 400 танцоров выступили на Максимовском фестивале в Пскове

21:19, 31 октября 2026, ПАИ

Третий региональный фестиваль-конкурс хореографического искусства имени В. К. Максимова прошёл в Доме офицеров города Пскова 30–31 октября, сообщили в администрации Пскова.

«В Год единства народов России особое место в фестивальной программе отводилось созданию системы передачи народных традиций в хореографическом исполнительском мастерстве», – отметили в администрации.

Жюри конкурсной программы, в составе которого были ведущие хореографы из Санкт-Петербурга и Москвы, подготовили мастер-классы по современной и народной хореографии и круглые столы для участников и педагогов.

Всего за два дня Максимовского фестиваля более 400 танцоров представили номера с современной, народной и эстрадной хореографией. Концерты фестиваля посетило около тысячи зрителей.

Завершился фестиваль-конкурс церемонией награждения и гала-концертом. Все участники конкурса получили награды и памятные призы.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция музыкальных выступлений и мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.