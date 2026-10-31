Гала-концерт хореографического фестиваля-конкурса проходит в Пскове
В Пскове проходит гала-концерт и закрытие областного фестиваля-конкурса хореографического искусства имени В. К. Максимова. На сцене Дома офицеров собрались лучшие хореографические коллективы региона, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
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Фото: Екатерина Иванова / ПАИ
Артисты представляют свои хореографические номера, которые собрали наибольшее количество аплодисментов в течение фестиваля. В программе современная, народная и эстрадная хореография.
Всего на сцене Дома офицеров выступает 400 участников из 12 муниципальных образований Псковской области и из Санкт-Петербурга.