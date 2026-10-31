Гала-концерт хореографического фестиваля-конкурса проходит в Пскове

18:39, 31 октября 2026, ПАИ

В Пскове проходит гала-концерт и закрытие областного фестиваля-конкурса хореографического искусства имени В. К. Максимова. На сцене Дома офицеров собрались лучшие хореографические коллективы региона, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ















Артисты представляют свои хореографические номера, которые собрали наибольшее количество аплодисментов в течение фестиваля. В программе современная, народная и эстрадная хореография.

Всего на сцене Дома офицеров выступает 400 участников из 12 муниципальных образований Псковской области и из Санкт-Петербурга.