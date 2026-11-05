Псковский транспортный прокурор выехал на место столкновения автомобиля с «Ласточкой»

15:12, 05 ноября 2026, ПАИ

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после ДТП на железнодорожном переезде в Псковской области, сообщает ведомство.

По предварительным данным, на перегоне Торошино – разъезд Черняковицы водитель автомобиля выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом Санкт-Петербург – Псков. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

В результате происшествия одна колесная пара локомотива сошла с рельсов. Пострадавших нет. Пассажиров поезда доставят в Псков автобусами. ​

Для выяснения обстоятельств происшествия и координации действий правоохранительных органов на место выехал Псковский транспортный прокурор Сергей Моисеев.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта.