Сохраняя историю: ключевые моменты конференции в сердце Пскова

В Пскове состоялось торжественное открытие конференции «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий», собравшей ведущих историков, археологов, реставраторов и искусствоведов. Участники мероприятия, прибывшие из разных регионов России и соседних стран, с первых минут погрузились в атмосферу научного диалога и обмена уникальным опытом.

Фотограф ПАИ запечатлел моменты оживлённых дискуссий, где специалисты обсуждали проблемы сохранения древних памятников и новые археологические открытия. Снимки передают не только официальную часть с приветственными речами, но и живое человеческое общение людей, объединённых общей страстью к истории.

Каждый кадр рассказывает историю о бережном отношении к прошлому и ответственности за будущее культурного достояния. Фоторепортаж – своеобразная летопись события, которое подчёркивает неразрывную связь времён и важность сохранения исторической памяти.