Сохраняя вечное: стартовала конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий»

12:26, 06 ноября 2026, ПАИ

XII ежегодная научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» стартовала в конференц-зале историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва в Пскове сегодня, 6 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

В ходе конференции обсуждают широкий спектр вопросов сохранения объектов культурного наследия, а также новые подходы к его изучению и популяризации. В центре внимания – междисциплинарные подходы.

Заместитель министра культурного наследия Псковской области Антон Заруцкий обратился к собравшимся с приветственным словом: «Мероприятие объединяет компетентных людей из разных сфер: этнографии, искусства и не только. Участие принимают специалисты из Пскова, а также из других городов России и Белоруссии».

Замминистра культурного наследия региона поблагодарил всех, кто принимает участие в сегодняшней конференции, и отметил, что программа действительно очень интересная. «И наш Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры – кузница кадров. Мы продолжаем активно привлекать молодых специалистов», – заметил он.

Директор ГАУК ПО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры» Алексей Калиненко напомнил, что учреждению исполняется 60 лет.

«Когда-то, 12 лет назад, это было мероприятие, о котором немногие слышали. Но теперь мы всё больше понимаем, почему эта конференция необходима и что этот формат нужно расширять. Те разговоры и те темы, которые здесь звучат, бесценны», – сказал он.

Заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев в своём приветственном слове обратил внимание, что сохранение культурного наследия – это особый труд, образ жизни и настоящее призвание. «И это очень важно для Пскова с такой богатой историей. Необходимо доносить эти ценности до будущих поколений. Спасибо за труд, ведь очень важно давать памятникам жить, чтобы их могли увидеть как можно больше людей», – отметил он.

Слова благодарности и поздравления передал и глава Пскова Станислав Стармолотов.

Затем состоялось награждение ветеранов благодарственными письмами министерства культурного наследия Псковской области.

По итогам конференции издадут сборник материалов. Организаторами конференции выступают министерство культурного наследия Псковской области и Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры.