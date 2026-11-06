Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Сохраняя вечное: стартовала конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий»

XII ежегодная научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» стартовала в конференц-зале историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва в Пскове сегодня, 6 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

XII ежегодная научно-практическая конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий». Фото здесь и далее: ПАИ

В ходе конференции обсуждают широкий спектр вопросов сохранения объектов культурного наследия, а также новые подходы к его изучению и популяризации. В центре внимания – междисциплинарные подходы.

Заместитель министра культурного наследия Псковской области Антон Заруцкий обратился к собравшимся с приветственным словом: «Мероприятие объединяет компетентных людей из разных сфер: этнографии, искусства и не только. Участие принимают специалисты из Пскова, а также из других городов России и Белоруссии».

Антон Заруцкий

Замминистра культурного наследия региона поблагодарил всех, кто принимает участие в сегодняшней конференции, и отметил, что программа действительно очень интересная. «И наш Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры – кузница кадров. Мы продолжаем активно привлекать молодых специалистов», – заметил он.

Директор ГАУК ПО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры» Алексей Калиненко напомнил, что учреждению исполняется 60 лет.

Алексей Калиненко

«Когда-то, 12 лет назад, это было мероприятие, о котором немногие слышали. Но теперь мы всё больше понимаем, почему эта конференция необходима и что этот формат нужно расширять. Те разговоры и те темы, которые здесь звучат, бесценны», – сказал он.

Заместитель главы администрации Пскова Геннадий Иойлев в своём приветственном слове обратил внимание, что сохранение культурного наследия – это особый труд, образ жизни и настоящее призвание. «И это очень важно для Пскова с такой богатой историей. Необходимо доносить эти ценности до будущих поколений. Спасибо за труд, ведь очень важно давать памятникам жить, чтобы их могли увидеть как можно больше людей», – отметил он.

Геннадий Иойлев

Слова благодарности и поздравления передал и глава Пскова Станислав Стармолотов.

Затем состоялось награждение ветеранов благодарственными письмами министерства культурного наследия Псковской области.

По итогам конференции издадут сборник материалов. Организаторами конференции выступают министерство культурного наследия Псковской области и Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

06 ноября 2026

Ушёл из жизни преподаватель ПсковГУ Иван Пода
06 ноября 2026

Региональный этап чемпионата по первой помощи проходит в Пскове
06 ноября 2026

В Новоржевском районе проверяют состояние около 40 археологических памятников
06 ноября 2026

В Псковской области выявили производителя, искусственно продлевавшего сроки годности мяса
06 ноября 2026

Псковская область стала лидером СЗФО по раннему выявлению рака лёгких
06 ноября 2026

Представители Псковской области получили грант на форуме «ГосСтарт» в Нижнем Новгороде
06 ноября 2026

Полиция в Псковском районе раскрыла кражу шкафа из подъезда
06 ноября 2026

Сотрудники Пушкинского заповедника провели традиционный осенний субботник

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...