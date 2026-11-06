Более четырёх тысяч объектов культурного наследия Псковской области поставили на учёт

13:05, 06 ноября 2026, ПАИ

Более четырёх тысяч объектов культурного наследия Псковской области было выявлено и поставлено на учёт. Об этом рассказал директор ГАУК ПО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры» Алексей Калиненко в ходе своего выступления на XII ежегодной научно-практической конференции «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий» сегодня, 6 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Научно-производственному центру по охране и использованию памятников истории и культуры исполнилось 60 лет. Среди основных достижений центра – первичная учётная документация более чем на 1 500 объектов культурного наследия. Центр выполняет функцию заказчика ремонтно-реставрационных работ на ОКН Псковской области, разработал и учредил десятки проектов объединённых зон охраны городов Псковской области. Проведены десятки срочных противоаварийных работ по спасению памятников; продолжается работа по популяризации объектов культурного наследия через различные мероприятия.

Алексей Калиненко также отметил, что очень важная функция центра на сегодняшний день – подготовка будущих поколений, которые сменят специалистов на этом посту и понесут дальше гордое знамя. Центр проводит работу с молодёжью и волонтёрами.

«Каждый объект, он как ребёнок, – мы помним, что было сделано, когда и как. Наши планы – развитие и рост, формирование хорошего коллектива, повышение квалификации, возможностей, расширение спектра проводимых нами работ, налаживание коммуникаций. Наш лозунг «Сохранение наследия – это сохранение самих себя», и мы стараемся не опускать эту планку, хотя НПЦ и пережил многое, нас стало гораздо больше, и наш бюджет увеличился более чем в четыре раза. Сказать, что мы в упадке или унынии – это неправда. Мы на хорошем этапе и будем развиваться и дальше. Ждём дальнейших перспектив», – заключил директор учреждения.

По итогам конференции издадут сборник материалов. Организаторами конференции выступают министерство культурного наследия Псковской области и Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры.