«Мосты дружбы»: гости «Минкульта» объяснят, как театр помогает найти себя
Руководитель экспериментального студенческого театра «Первая студия» (Владивосток) Евгений Новиков и руководитель Народного университетского театра «Глагол» (Санкт-Петербург) Александр Борщевский станут гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 26 ноября, в 14:00.
Как театр становится мостом между городами и странами? Почему молодёжные фестивали – это не только конкурс, но и школа диалога? И как сцена помогает человеку любой профессии найти себя?
Об этом в эфире программы «Минкульт» расскажут участники Международного молодёжного фестиваля Союзного государства «Мосты дружбы». Видеотрансляцию смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
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