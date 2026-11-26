«Мосты дружбы»: гости «Минкульта» объяснят, как театр помогает найти себя

13:12, 26 ноября 2026, ПАИ

Руководитель экспериментального студенческого театра «Первая студия» (Владивосток) Евгений Новиков и руководитель Народного университетского театра «Глагол» (Санкт-Петербург) Александр Борщевский станут гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 26 ноября, в 14:00.

Как театр становится мостом между городами и странами? Почему молодёжные фестивали – это не только конкурс, но и школа диалога? И как сцена помогает человеку любой профессии найти себя?

Об этом в эфире программы «Минкульт» расскажут участники Международного молодёжного фестиваля Союзного государства «Мосты дружбы». Видеотрансляцию смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».