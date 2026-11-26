Эхо пуэрто-риканской победы: новая «Мисс Вселенная» напомнила о триумфе псковички Оксаны Фёдоровой

14:31, 26 ноября 2026, ПАИ

В Пуэрто-Рико завершился 75-й, юбилейный конкурс «Мисс Вселенная». Победительницей стала 27-летняя Дженнифер Баррето. Это событие напомнило о единственной россиянке, завоевавшей эту корону, – псковичке Оксане Фёдоровой. Примечательно, что уроженка Псковской области одержала свою победу именно в Пуэрто-Рико.

В этом году конкурс собрал 116 красавиц из разных стран. Жюри отдало предпочтение представительнице страны-хозяйки турнира 27-летней Дженнифер Баррето. Её триумф, как и триумф Фёдоровой, стал своего рода историческим: Дженнифер – первая в истории конкурса, кто завоевал корону, уже будучи матерью.

«Дженнифер Баррето стала первой в истории победительницей конкурса «Мисс Вселенная», у которой есть муж и ребёнок (семилетняя дочь Пенелопа)», – отмечается в группе «Мисс Мира; Мисс Вселенная; Мисс Россия 2026» в соцсети «ВКонтакте».

Россию на конкурсе представляла 21-летняя фотомодель и студентка из Тюмени Александра Сташкевич, которая семь раз становилась чемпионкой страны по чир-спорту. В дефиле национальных костюмов она продемонстрировала образ Золотой рыбки по мотивам сказки Александра Пушкина, чьё творческое наследие неразрывно связано с Псковской областью. В итоговый шорт-лист из 30 финалисток россиянка не вошла.

Таким образом, единственной россиянкой с титулом «Мисс Вселенная» остаётся Оксана Фёдорова. Для Пскова её имя – повод для гордости. Она родилась в 1977 году в Пскове и выросла в нашем городе, здесь окончила среднюю школу № 8. В 1997 году окончила с золотой медалью Псковскую среднюю специальную школу милиции, после чего непродолжительное время работала следователем в районном отделе милиции Пскова.

В 2000 году она с отличием окончила Санкт-Петербургский университет МВД РФ, получив звание старшего лейтенанта милиции, и работала дознавателем в линейном отделе внутренних дел аэропорта Пулково. Параллельно развивалась её карьера в индустрии красоты: победы в конкурсах «Мисс Санкт-Петербург» (1999), «Мисс Россия» (2001).

Именно в форме сотрудника милиции она вышла на сцену в 2002 году, покорив жюри и став первой россиянкой – «Мисс Вселенная». Её царствование продлилось всего четыре месяца: Оксана отказалась выполнять жёсткие контрактные обязательства, не позволявшие ей продолжать учёбу и службу, и была лишена короны. И хоть корону она отдала «мисс Панама», оказавшейся второй на конкурсе красавиц, признание мира, как говорила тогда Оксана Фёдорова, всё равно осталось за ней.

В 2024 году президент РФ Владимир Путин присвоил Оксане Фёдоровой звание заслуженной артистки России. Награда присвоена за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.