Десять лет тюрьмы получила закладчица за попытку сбыта почти килограмма наркотиков в Псковской области

16:44, 26 ноября 2026, ПАИ

Псковский суд отправил в тюрьму закладчицу за попытку сбыта крупной партии наркотиков, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Установлено, что 37-летняя ранее судимая женщина в составе организованной группы работала курьером-закладчиком интернет-магазина по продаже наркотиков. В ноябре 2025 года она извлекла из тайника свёрток с 991 граммом наркотика (производное эфедрона), а после этого её задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Псковской области.

Вину она признала частично, не оспаривая участие в организованной группе.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф сто тысяч рублей.

Также конфискован принадлежащий женщине мобильный телефон.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.