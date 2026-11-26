Псковская область и Беларусь обсудили итоги торгово‑экономического сотрудничества за 2026 год

17:07, 26 ноября 2026, ПАИ

На XII заседании рабочей группы по сотрудничеству Псковской области и Беларуси стороны обсудили итоги торгово-экономического сотрудничества за 2026 год и перспективные направления, передаёт корреспондент ПАИ.

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева рассказала об итогах торгово-экономического сотрудничества за текущий период 2026 года, о перспективных направлениях и проблемных вопросах двустороннего взаимодействия. Она сообщила, что вырос объём экспорта, а также импорт молочной продукции, рыбы и органических минеральных соединений. Нинель Салагаева поблагодарила белорусских коллег за реализацию совместных соглашений.

Министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев представил доклад о сотрудничестве в сфере промышленности. Он отметил активное взаимодействие в электротехнической отрасли. Значительный прирост дало открытие завода «Севкабель», который окончательно переехал из Санкт-Петербурга. Предприятие заключило множество договоров с контрагентами из Беларуси. Также активно работает с Беларусью завод «Титан-Полимер».

Перспективы промышленного сотрудничества также обсудили заместитель министра промышленности Республики Беларусь Леонид Рыжковский, заместитель председателя концерна «Беллегпром» Наталия Мороз и генеральный директор ОАО «Гомельский завод «Коммунальник» Владислав Ковалёв.

Министр образования Псковской области Александр Сорокин рассказал о реализации совместных мероприятий и проектов в сфере образования и молодёжной политики. По его словам, между Псковской областью и Республикой Беларусь заключено около 30 соглашений о сотрудничестве. Стороны объединяются для патриотических мероприятий, проводят совместные форумы, конкурсы профессионального мастерства и спортивные соревнования.

Спецпроект «Больше, чем путешествие» охватывает более 400 школьников. В сфере высшего образования также реализуются совместные проекты. Александр Сорокин отдельно отметил форум «Индустрия медиа», который уже три года объединяет студентов из России и Беларуси.

Ректор Витебского государственного университета имени П. М. Машерова Валентина Богатырёва представила взаимодействие вуза с Псковским государственным университетом в сфере образования, науки и молодёжной политики.

«Очень понравилось в «Кванториуме». Ловлю себя на мысли, что мы вместе можем сделать очень много в этом направлении. Хочу вам, Михаил Юрьевич [губернатор Псковской области], сказать спасибо: каждый раз, когда мы приезжаем, есть ощущение, что нас здесь ждут», – сказала Валентина Богатырёва.

Министр туризма Псковской области Марина Егорова сообщила, что регион активно участвует в выставочных мероприятиях в Беларуси. С коллегами продолжается работа над туристическим трекером. В начале декабря его представят шире – с упором на гастрономию и сельскохозяйственный отдых.

Заместитель директора государственного учреждения «Национальное агентство по туризму» Денис Бежок сообщил, что взаимные пресс-туры приносят результаты, уже готов автомобильный маршрут. Идёт проработка Союзного кешбэка. Платёжные системы обеих стран выразили готовность подключиться к работе над этим вопросом. Почти все совместные инициативы реализуются либо находятся на высокой стадии проработки.

О межрегиональном сотрудничестве с докладами выступили министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев и заместитель председателя Витебского областного исполнительного комитета Анжелика Никитина.

Заседания рабочей группы проводятся поочерёдно каждой из сторон. XI заседание, организатором которого выступала белорусская сторона, состоялось 21 ноября 2025 года в Витебске в рамках Дней Псковской области. X заседание прошло 28 августа 2024 года в Пскове в рамках Дней Витебской области и визита премьер-министра Беларуси Романа Головченко.