Убитые дороги Пскова № 2

23:58, 10 марта 2017, ПАИ

Губернатор Андрей Турчак 10 марта собрал совещание по «убитым» дорогам Пскова (не путать с одноименным общественным движением). Большинство магистралей и обычных проездов в областном центре минувшей зимой внезапно покрылись ямами и выбоинами словно после бомбёжки, став одной из главных и самых обсуждаемых проблем в региональной столице наряду с пресловутыми платёжками за ОДН. От такого заседания можно было ожидать если не «крови», то как минимум нелицеприятных оценок из уст главы региона (хотя бы по опыту истории с коммунальными платежами). Однако он сразу задал встрече миролюбивый тон (всё-таки в сентябре — выборы в городскую Думу) и спокойно предложил отвечающим за дороги чиновникам, градоначальниками и активистам организации «Убитые дороги» определить перечень тех городских артерий, которые нужно отремонтировать в первую очередь.

Второй сезон

Одной из основных заслуг губернатора Турчака в своё время называли именно качественное изменение ситуации с дорогами. Масштабный, невиданный ранее по объёму ремонт был сделан в 2010-11 годах. Отремонтированные тогда дороги весьма неплохо «выстояли» свой гарантийный срок и даже продержались ещё пару лет, особо подчеркнул глава региона в своём вступительном слове.

«Мы все прекрасно понимаем: несколько зим была нестабильная погода, более ста переходов [температуры воздуха] через ноль. Плюс отсутствие в должной степени нормальной ливневой канализации, — «прикрыл» он городские власти, повторив озвученный накануне сити-менеджером Пскова Игорем Калашниковым тезис. — Не стоит забывать, что у нас ведётся и строительство второго пускового комплекса Северного обхода с новым мостовым переходом — это тоже часть сил и ресурсов оттягивает».

Тут же губернатор объявил собравшимся о необходимости нового дорожного подвига: «Мы находимся в преддверии большого дорожного сезона, который предстоит нам и в этом 2017 году, и часть объектов будет переходящей на 18-й год». Помогать в этом вновь будет областная казна: «Мы понимаем, что средствами муниципального дорожного фонда город не справится, сам эту проблему решить не сможет даже в течение двух лет».

Тем паче, заметил Турчак, нормальные дороги нужны не только для горожан как таковых, но и «в интересах туристического потока, который растёт». Ну и, конечно, губернатор не мог не вспомнить о главном на ближайшие несколько лет: «У нас есть задача подготовиться к большому международному событию, которое Псков должен принять в 2019 году — к Международным Ганзейским дням»

Затем глава области начал раздавать комплименты трём активистам «Убитых дорог», которые из-за совещания задержались в Пскове, хотя ещё накануне, судя по анонсу в соцсетях их лидера, депутата Госдумы Александра Васильева, должны были отправиться в очередную всероссийскую дорожную инспекцию с первой остановкой в Ростове. Турчак напомнил, что движение родилось под брендом «Убитые дороги Пскова», а теперь отбросило локальную привязку в названии и занимается дорожными проблемами по всей стране под крылом Общероссийского народного фронта. Губернатор назвал новый проект общественников — интерактивную общероссийскую «Карту убитых дорог» — «очень интересным направлением», и тут же обволвился, что на последнем заседании администрации региона предложил «синхронизировать» эту карту с работой сайта Turchak.ru.

Надо сказать, что попытки оживить проект его создатели подобными «прививками» предпринимают уже не первый раз. Например, в своё время разнообразить активность на сайте губернатора администрация пыталась за счёт размещения там интерактивной карты, на которой пользователи могли обозначить сначала места дислокации сначала подпольных казино, а затем и точек, торгующих алкоголем с нарушениями. Однако вернуть проекту губернаторского сайта былой блеск так и не удалось. Не в последнюю очередь потому, что нишу электронной «жалобной книги» уже прочно заняли соцсети.

Впрочем, в этот раз какого-то внятного ответа от «убитодорожников» Турчак не дождался, поэтому перешёл к обсуждению собственно заглавного вопроса совещания, призвав общественников принять участие в «рейтинговании» объектов из плана первоочередного ремонта дорог в Пскове, проект которого был подготовлен городской администрацией совместно с региональным дорожным госкомитетом.

При этом губернатор сам обозначил несколько вводных для определения очерёдности работ: во-первых, отметил он, нужно восстанавливать нормальное дорожное покрытие по маршрутам движения праздничных колонн на 9 мая, во-вторых — на маршрутах движения к объектам туристической инфраструктуры. Вдогонку он призвал «понимать, что у нас границы Пскова — это не границы Окольного города: просьба посмотреть и на дальнее Запсковье, и на дальнее Завеличье». «Плюс у нас когда-то улица Маргелова гремела, такие объекты вне реестра должны делаться, сейчас на ум приходит прежде всего улица Советской Армии», — добавил глава области.

Не стесняйтесь!

Следом слово взял курирующий сферу строительства, ЖКХ и дорожной инфраструктуры вице-губернатор Александр Кузнецов. Он отметил, что проблемы с дорогами очень разные по сложности: «Есть, где надо просто отгрейдировать, а есть сложнее — где ливневая канализация или вообще отсутствовала, или пришла в негодное состояние. Плюс есть вопрос сетей, которые проложены под дорогами». Он напомнил, что там, где планируется долгоиграющий ремонт, нужно сразу же ремонтировать и подземные коммуникации, дабы впоследствии не вскрывать новенький асфальт. Тут, подчеркнул заместитель Турчака, опять же должна помочь интерактивная карта «Убитых дорог».

«Что касается качества ремонта — тоже будем просить общественников, чтобы не стеснялись, вникали во все объекты. Будем допускать во все процедуры, в том числе конкурсные. Так что милости просим!», — улыбнулся Кузнецов.

Кажется, внимательно-заинтересованное отношение чиновников к «Убитым дорогам» переживает ренессанс. И хочется думать, что это отнюдь не связано с назначением создателя общественной организации Александра Васильева координатором нового партийного проекта «Единой России» «Городская среда» с общим бюджетом около 20 млрд рублей.

«В Пскове 23 основных дорожных артерий — и мы должны понимать, что начав работы хотя бы по половине этих улиц, мы ставим наших жителей в очень серьёзные рамки», — продолжил Александр Кузнецов. — Транспортный коллапс просто будет, поэтому просьба к администрации Пскова: очень тщательно продумать график работ и маршруты объездов. Вы, наверное, помните, сколько негатива мы в прошлом году получили из-за ремонта одного только моста».

Наконец, он призвал посмотреть, по каким дорогам ещё «не вышли сроки» гарантийных обязательств, чтобы не проворонить возможность и отремонтировать их за счёт подрядчиков.

«За 7 лет кого угодно вспучит!»

После всех этих прелюдий тот самый предварительный план ремонта псковских дорог наконец-то представил глава городской администрации Игорь Калашников.

Для начала он напомнил, что всего в Пскове 364 километра дорог, из них 289 — асфальтированных. Но с 2011 по 2017 годы были отремонтированы всего 12% из них.

В качестве ближайших задач по развитию дорожной инфраструктуры областного центра сити-менеджер назвал завершение нескольких ранее начатых проектов (ремонта моста 50-летия Октября и улицы Калинина, строительства улично-дорожной сети вокруг квартала «Северный» в створе улиц Инженерной и Юности), а также масштабные реконструкции улицы Свердлова [на эти цели по проекту создания туркластера «Псковский» деньги уже заложены в областном бюджете за счёт целевого федерального транша — ПАИ] и улицы Кузбасской Дивизии (уже готов проект). Наконец, заметил сити-менеджер, есть отдельный план по реконструкции перекрёстков и ремонту прилегающей к ним дорожной сети с бюджетом в 267,7 млн рублей.

Печень включает 23 участка дорог, в том числе затрагивает 15 улиц и 4 моста. Общая протяженность дорожного покрытия, требующего ремонта, составляет 40 километров, пояснил глава городской администрации. (Сейчас презентация этого документа доступна для скачивания на официальном сайте муниципалитета)

Некоторые пункты плана не вызывали замечаний участников совещания, однако по большинству пунктов были дискуссии. Так, уже на третьем слайде — о реконструкции перекрёстка улиц Вокзальной и 128-й Стрелковой Дивизии — Турчак поинтересовался у Калашникова: «А площадь Героев Десантников почему не берёте? Там же всё убито!»

«Я говорю о том, что сейчас очень сильно разбито», — ответил сити-менеджер.

«Ну там очень сильно разбито» — парировал глава региона и напомнил о требовании в первую очередь уделять внимание тем участкам, которые примыкают к местам проведения праздничных мероприятий на День Победы.

А вице-губернатор Кузнецов воспользовался ситуацией и упомянул о своём давнем предложении: «У нас схемы движения через площади организованы отвратительно! Я не раз говорил и с ГИБДД, и с городскими властями. Считаю, что нужно сделать единые схемы движения через площади — с приоритетом на кольце. Понятно, с точки зрения артерий со мной сейчас начнут спорить. Но посмотрите, как это сделано в крупных городах».

Небольшая сенсация прозвучала при обсуждении следующего пункта плана — о замене верхнего слоя на участке улицы Кузнецкой от площади Победы до Октябрьского проспекта. При этом начальник областного УГИБДД Анатолий Ефимов упомянул о проблеме, которая накануне была озвучена в материале проекта «Недоступная среда» на сайте ПАИ — про отсутствие парковки на Кузнецкой возле городской поликлиники и расположенной рядом больницы.

Глава Пскова Иван Цецерский заметил, что на территории расположенных на Кузнецкой медучреждений есть много мест под парковку, «но в рамках антитеррора нельзя». Сити-менеджер добавил, что есть вариант размещения парковки на 300 машиномест на территории стадиона «Машиностроитель» во время его реконструкции к Ганзе-2019, что позволит решить проблему.

«А для чего у нас комиссия по организации дорожного движения? — заметил губернатор. — Ну вынесите на комиссию, предложите варианты!».

Увидев на следующем слайде перекрёсток улиц Кузнецкой, Карла Маркса и Плехановского Посада, глава области заметил, что перекрёсток ремонтировали в 2010 году.

«Мы хотим там кольцо поставить», — скромно заметил Калашников. Между тем, ранее об этом как о решённом вопросе уже говорил прокурор Псковской области Сергей Белов, когда рассказывал про скорое завершение строительства возле перекрёстка нового здания надзорного ведомства. Одним словом, глава городской администрации оказался тут в весьма непростом положении, особенно когда губернатор продолжил настаивать, что в первую очередь необходимо вложиться в те работы, которые сразу принесут ощутимые улучшения для автомобилистов.

Ещё одной мини-сенсацией стали планы городских властей по организации нормальной дороги на улице Железнодорожной от улицы Советской Армии до улицы Декабристов на Завокзалье. Докладчик туманно пояснил, что это необходимо для выполнения стоящего на контроле в администрации президента поручения путём организации по отремонтированной дороге автобусного движения.

Когда речь зашла о ремонте Ольгинского моста, который в этот раз стал символом нового «убитодорожного» сезона, Андрей Турчак высказал сомнения в возможности замены лишь верхнего слоя. «Если арматура вышла - верхнего слоя же будет недостаточно». Однако сити-менеджер заверил его, что по оценкам специалистов текущий ремонт там сейчас возможен: мост не аварийный.

Вскоре дошла очередь и до символа начала масштабной ремонтной кампании семилетней давности — улицы Алмазной. «7 лет дорога простояла, и внезапно её начало пучить».

«За 7 лет кого угодной вспучит», — пошутил губернатор.

«Нет, будем смотреть, может там грунтовые воды», — серьезно ответил глава городской администрации, пояснив, что деформации наблюдаются на небольшом участке возле улицы Чудской.

Последним относительно неожиданным пунктом плана стала улица Литейная от объездной дороги до улицы Индустриальной и «городской» деревни Паневик. «Мы её постоянно делаем, но как только делаем, там усиливается интенсивность движения», — посетовал Калашников и добавил, что в 2017 году дорогу постараются отремонтировать «в лёгком варианте», первоначально вложившись в решение проблемы ливневой канализации: будут «оканавливать».

Также Турчак спросил у него, какие дороги запланированы к ремонту непосредственно за счёт муниципалитета. «Улицы Герцена, Старотекстильная, Ветряная и Красноармейская набережная», — отметил сити-менеджер, и губернатор попросил включить их в сводный план.

«Это же не от хорошей жизни»

«У нас работа будет только в дневное время?», — поинтересовался начальник УГИБДД Анатолий Ефимов. «У нас должна быть работа организована круглосуточно, если мы хотим получить результат», — заметил губернатор.

Удовлетворённый таким поручением, руководитель местной госавтоинспеции лишний раз призвал максимально проводить работы в ночное время, а также в приоритет поставить ремонт тех дорог, которые выводят транспорт из города на объездную. В том числе, мечтательно продолжил он, можно было бы превратить в полноценную дорогу нынешний путь «только для внедорожников» до «Северного обхода» через Силово-Медведово от круга на перекрёстке улиц Труда и Инженерной возле областного ГИБДД. Со свой стороны Ефимов обещал бросить все силы — то есть две роты ДПС — на организацию дорожного движения в связи с ремонтными работами.

Из последующих обсуждений частных вопросов особенно запомнился один эпизод — когда активист «Убитых дорог» Дмитрий Цопов рассказал о сделанной неделю назад резонансной видеосъемке того, как в Пскове на Юбилейной дорожные рабочие забрасывали остывший уже асфальт в лужи со снегом, а представители управления городского хозяйства Пскова, прибывшие на место, заявляли о соблюдении необходимой технологии.

Сити-менеджер начал раздражённо говорить, что необходимо было позвать представителей властей для совместной проверки, но от дальнейших ошибок его вновь спас губернатор, который перебил Игоря Викторовича очередной примирительной тирадой: «Вы понимаете, это же не от хорошей жизни, просто ямы кричащие, вот и пытались, видимо, сделать хоть что-то сразу, не дожидаясь подходящей погоды. Но такого быть не должно, мы так никогда не работали и не делали».

В завершение разговора губернатор спросил у градоначальников, готовы ли они объявлять конкурсы на ремонт дороги, и, услышав в целом уверенный положительный ответ, предложил городским властям доработать проект подлежащих ремонту дорог с учётом мнения общественников и горожан. Утверждён этот перечень должен быть 17 марта.

P.S. Фотографируясь с участниками встречи после её завершения, глава региона обратился к активисту «Убитых дорог» Николаю Мелькову, который был одет в яркую оранжевую кофту с символикой «Дорожной инспекции ОНФ»: «Подарили бы мне маечку. Я же всё-таки сооснователь «Убитых дорог Пскова». Если говорить о зарождении интернет-сообщества в соцсети «ВКонтакте» «Убитые дороги Пскова», которое устраивало акции и встречу с вице-мэром на Комсомольской площади, то здесь глава региона откровенно лукавит. Но если брать во внимание нынешнее состояние движения под крылом ОНФ, то надо признать — общественники ему должны не маечку, а полноценный фирменный гардероб. В конце концов, когда-то именно с подачи региональной администрации Александр Васильев попал на знаменитую встречу общественников с Владимиром Путиным в Пскове...