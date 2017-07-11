Псковский политкалендарь: Июнь 2017 года

11:44, 13 июля 2017, ПАИ

В июне и «партия власти», и оппозиционные партии определились в большинстве своем с кандидатами для участия в предстоящих 10 сентября выборах. Как и предсказывалось, «партия Гавунаса» также намерена принять в них участие. Причем на этот раз соратники олигарха идут на выборы даже не одной колонной, а несколькими. Подробности – в обзоре Псковского агентства информации.

Отчет засчитан

6 июня состоялся традиционный отчет губернатора Псковской области о работе его администрации в минувшем году. Впрочем, традиционным был только сам факт отчета. А вот его форма, напротив, оказалась инновационной. Вместо того, чтобы озвучивать «летопись славных дел», и «планов громадье», как это бывало в прошлые годы, Андрей Турчак сосредоточился на анализе основных проблем региона и того, как они решаются.

«Все эти 9 лет мы наблюдали одинаковую картину: «Единая Россия» после дебатов на фракции поддерживала отчёт, оппозиционные партии голосовали против вплоть до повторяющихся из года в год объяснений причин такого своего решения. Именно поэтому, коллеги, в этом году я предлагаю поменять формат нашего с вами общения, воздержаться от объемного доклада с цифрами, остановиться на проблемных вопросах прошлого года и посвятить большую часть нашего времени вопросам и ответам. […] Давайте рассмотрим основную проблемную повестку, то, что действительно волнует наших граждан и депутатов, понуждает к действию представителей власти и вдохновляет оппозицию», - пояснил глава региона необходимость смены формата.

Главных тем набралось одиннадцать. В этот ТОП вошли вопиющее состояние дорог, госдолг области, рост налогов для владельцев дачных участков, платежи за ОДН, пресловутые выплаты 1100 рублей, развитие ОЭЗ «Моглино», реорганизация бюджетной сети, капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, демографическая ситуация, сохранение и реставрация культурного наследия и экология. И всякий раз глава региона обозначал перспективы и удачно апеллировал к народным избранникам, призывая их вместе работать на результат.

Внезапная «перезагрузка» отчета оказалась полной неожиданностью для представителей оппозиции. Возможно, именно поэтому вопросов к губернатору было даже меньше, чем обычно. Да и те, что были, Андрей Турчак удачно парировал. В частности, не без удовольствия подловив лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга на незнании «матчасти»: «Надо владеть предметом!»

Критикам администрации осталось только сетовать на то, что столь серьезный документ, как отчет о работе исполнительной власти, не предоставляется им для анализа заранее, а озвучивается «на слух».

Огласите весь список

В конце июня стартовал процесс выдвижения кандидатов региональными отделениями партий, представленных в Псковской области. В период с 21 июня по 1 июля свои планы и предвыборные списки последовательно озвучили «Родина», ЛДПР, КПРФ, «Единая Россия», «Яблоко» и «Справедливая Россия». Причем, не обошлось без неожиданностей. Наиболее весомой и значимой кампанией станут выборы депутатов Псковской городской Думы. Так что именно к кандидатам для участия в них было приковано основное внимание наблюдателей.

«Родина» впервые анонсировала свой список кандидатов в гордуму Пскова аж 1 июня. А менее чем через три недели произошло его официальное выдвижение на партийной конференции. В итоге общегородскую тройку «Родины» возглавили лидер регионального отделения Константин Вилков, врач Зоя Шапошникова и офицер запаса гвардии подполковник Олег Ковальчук. При этом и в списке выдвигающихся по единому округу, и в списке одномандатников «Родины» бросается в глаза обилие бывших и действующих военнослужащих и силовиков. Судя по всему, партия, позиционирующая себя как оплот патриотов и государственников, смогла привлечь их под свои знамена, задействовав, в том числе, федеральный ресурс.

Однако мало сформировать списки. Поскольку «Родина» не представлена ни в Госдуме, ни в областном Собрании, ее представителям необходимо собирать подписи для выдвижения. И здесь обнаружились трудности. Выяснилось, что псковичи совсем не так охотно, как когда-то, открывают двери сборщикам подписей и дают переписать свои паспортные данные.

Напомним, что сам Константин Вилков в 2015 году столкнулся с большими сложностями на этапе сбора подписей на довыборах в гордуму в качестве самовыдвиженца. «Вина в этом только моя и претензии у меня могут быть только к себе: недосмотрел за сборщиками», - пояснял он тогда. Ему даже пришлось снять свою кандидатуру и выдвинуться повторно.

Псковское региональное отделение ЛДПР утвердило список кандидатов на предстоящие выборы на конференции 25 июня. Общегородскую тройку возглавили бессменный лидер партии Владимир Жириновский, координатор ее регионального отделения, депутат областного Собрания Антон Минаков и действующий депутат гордумы от ЛДПР Сергей Барабанов.

Либерал-демократы традиционно используют фигуру своего вождя в качестве «паровоза» на выборах разных уровней. Владимир Вольфович и на этот раз ведет своеобразный «сеанс одновременной игры», участвуя во всех региональных кампаниях. Трудно сказать, как много это даст голосов партии на выборах в гордуму: ведь избиратели определенно не питают иллюзий относительно планов Жириновского. Тем не менее, традиция есть традиция.

В силу некой традиции продолжает участвовать в выборах под партийным флагом и экс-координатор местного отделения ЛДПР, экс-депутат областного Собрания Сергей Макарченко. Правда, на этот раз это участие совсем уж номинально: на выборах в гордуму он занимает 2-ю строчку в территориальной группе № 9.

Коммунисты, утвердившие списки кандидатов 26 июня, в общегородскую тройку включили первого секретаря Псковского горкома КПРФ Дмитрия Михайлова, второго секретаря Александра Тимофеева и просто секретаря горкома Сергея Федорова.

Сколько-нибудь известен из этих троих г-н Михайлов: экс-депутат Псковского областного Собрания, накануне кампании по выборам в региональный парламент в 2016 году снятый с выборов из-за досадной ошибки в документах. Молодому коммунисту, жаждущему реванша, отдали на откуп городское отделение партии и, судя по всему, выборы в гордуму.

Списки кандидатов от КПРФ при ближайшем рассмотрении вызывают интерес. В апреле этого года первый секретарь псковского обкома компартии Петр Алексеенко в интервью ПАИ заявил: «На прошлых выборах в областное Собрание и на этих, предстоящих, мы решили отказаться от такой практики, когда люди хотят быть депутатами и за это нам предлагают деньги». При этом в выборных списках КПРФ как минимум пять человек, включая главного бухгалтера ООО «Империал», явно представляют так называемую «партию Гавунаса».

Судя по всему, псковские коммунисты все-таки решили не отказываться от помощи «спонсоров». Вопрос только в том, помогут ли им финансовые вливания в думскую кампанию. Здесь можно вспомнить пример справедливороссов, которые в 2016 году заполонили регион наглядной агитацией на средства, предположительно, того же г-на Гавунаса, но так и не смогли добиться заметных успехов.

26 июня списки кандидатов утвердили и псковские единороссы. В общегородскую тройку вошли глава Пскова Иван Цецерский, действующий депутат гордумы, директор школы № 10 Ольга Федорова и командир 76-й дивизии ВДВ Алексей Наумец.

Последний, безусловно, стал неожиданным «козырем» «Единой России». Очевидно, что фигура комдива способна привлечь на сторону партии как минимум многочисленных военнослужащих дивизии и членов их семей. Вопрос только в том, каковы дальнейшие намерения г-на Наумца.

Председатель псковского избиркома Николай Цветков пояснил, что командир дивизии, безусловно, имеет право баллотироваться в гордуму. Однако в случае победы не сможет совмещать службу и мандат депутата. С одной стороны, трудно представить, чтобы генерал-майор Наумец бросил успешную карьеру военного ради того, чтобы заниматься подготовкой к Ганзе и проблемами ЖКХ. С другой – не менее странно, что боевой офицер согласился на роль «паровоза». Разве что впереди у него не маячит еще какая-то политическая цель.

Что касается перечня одномандатников и кандидатов по партийным спискам, то по большому счету он, как и было обещано, совпадает с итогами праймериз. Изменения предварительных раскладов можно пересчитать по пальцам одной руки. Так, в одномандатном округе № 2 вместо занявшего первое место на предварительном голосовании директора Псковского агротехнического колледжа Сергея Янкина будет баллотироваться протеже Ивана Цецерского, управляющая делами Псковской городской Думы Светлана Комарова. Г-н Янкин же возглавил территориальную группу. В территориальной группе № 10 первое место занял, подвинув поделивших на праймериз вторую позицию Ольгу Замирскую и Жанну Иванову, Алексей Еремин. Получивший на праймериз второй результат в округе № 14 Игорь Иванов и вовсе не стал претендовать на выдвижение по партийному списку. А в группе № 15 место Игоря Балабуста, который на предварительном голосовании был вторым, но, как выяснилось, так и не вышел из «Трудовой партии России», досталось Галине Неваленной.

Псковские «яблочники» в конце июня успели лишь провести третий тур своих праймериз, по итогам которого в тройку лидеров, претендующих на участие в общегородском списке партии, заняли действующий депутат гордумы, врач скорой помощи Артур Гайдук, заместитель Льва Шлосберга, член Федерального Совета «Яблока» Дмитрий Пермяков и преподаватель Татьяна Федорова. При этом градозащитник Александр Окунев и гендиректор псковского Зеленхоза Михаил Шараев оказались, соответственно, 4-м и 5-м.

Наконец, «Справедливая Россия» выдвижение кандидатов провела уже 1 июля. Общегородскую тройку возглавил депутат Псковского областного Собрания, лидер регионального отделения «СР» Олег Брячак, пообещавший в том случае, если партия получит значительный процент, сложить мандат областного парламента и претендовать на пост главы города. Компанию в тройке ему составляют члены все той же «партии Гавунаса» - директор завода «Евро-Керамика» Владимир Панченко и заместитель директора гипермаркета «Империал» Юлия Пожидаева.

Кроме них в списке еще как минимум 6 сотрудников «Империала». Эти же люди, а также Юлия Пожидаева и два других видных представителя команды Гавунаса – Александр Сотник и Павел Николаев – намерены баллотироваться в гордуму по одномандатным округам.

Сам директор «Империала» Николай Рассадин, как стало известно уже в июле, предпочел участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. А экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов попытался выдвинуться от «Российской партии пенсионеров за справедливость» (РППСС).

Впрочем, в начале июля стало известно, что Территориальная избирательная комиссия Пскова отказалась регистрировать списки кандидатов от РППСС в гордуму. Поводом стало решение федерального руководства партии, которое сочло, что это «наносит вред политическим интересам партии».

Остается только гадать, почему участие Евгения Михайлова в выборах сопряжено с таким количеством проблем: напомним, в 2016 году он последовательно пытался баллотироваться в Госдуму по псковскому одномандатному округу от «Родины», «Справедливой России» и партии пенсионеров, но всякий раз сталкивался с мощным блоком, так что в конце концов вынужден был удовольствоваться участием в качестве одномандатника на выборах в областное Собрание, где также не преуспел.

Складывается впечатление, что персона г-на Михайлова вызывает сильнейшую идиосинкразию у властей Псковской области, причем в этом чувстве с ними солидарны и представители неких федеральных властных структур.

Все бегут

В стане оппозиции самым заметным событием июня стал митинг против коррупции, организованный сторонниками Алексея Навального 12 июня, в День России. Такая же акция в этот день проходила во множестве российских городов. Причем кое-где не обошлось без задержаний ее участников полицией. Однако в Пскове все прошло на редкость мирно. Власти безропотно согласовали мероприятие, пусть и не на площади Ленина, как того хотели организаторы, а в «гайд-парке» на Четырех углах.

Несмотря на дождливую погоду, там собралось около 300 человек. Помимо активистов из псковского штаба Навального и представителей псковской «Открытой России», на митинге были замечены местные националисты.

В то же время на площади Ленина проходило мероприятие «Молодой гвардии «Единой России». Собственно, именно оно и стало поводом отправить сторонников оппозиционного политика в «гайд-парк». Казалось бы, учтя опыт предыдущих подобных ситуаций, младоединороссы должны были мобилизовать все силы, чтобы сделать акцию в честь Дня России в центре Пскова действительно яркой, заметной и массовой. Однако не тут-то было. У памятника вождю мирового пролетариата вновь маячили лишь несколько человек, без энтузиазма «исполняя номер».

Молодежная политика в регионе явно нуждается в перезагрузке. И странно, что сами представители околовластных молодежных структур не понимают этого либо не могут ничего поделать.

Продолжая тему оппозиционной активности стоит упомянуть, что выступавший на митинге 12 июня псковский тренер Михаил Петров, широко известный своей разнонаправленной политической активностью в интернете, 26 июня сообщил в соцсетях, что бежал из России и попросил политического убежища в Эстонии. По его словам, причиной стала информация о том, что Петровым заинтересовались российские спецслужбы, которые решили его «в ближайшее время «закрыть». В частности, предполагал г-н Петров, гнев силовиков могла вызвать акция, проведенная им накануне: под его руководством школьники раскрасили забор 76-й дивизии антивоенными рисунками.

Известие о демарше Михаила Петрова всколыхнуло псковские соцсети, разделив их на два лагеря. Одни искренне сочувствовали «жертве режима», желая ему удачи в эмиграции. Другие предполагали, что отъезду тренера способствовали долги в Пскове и неусидчивость характера, а также высоко оценивали его самопиар, предполагая, что «антивоенная акция» вкупе с «угрозами от ФСБ» неминуемо конвертируются если не политическое убежище на территории Евросоюза, то в «гастроли» по Украине с серией интервью, в которых будут изобличаться ужасы современного российского государства.

Добавим, о том, что Михаил Петров действительно эффективно и эффектно обставил свое бегство, говорит тот факт, что сюжет о нем в эти дни даже появился на канале «Россия 24». Остается только ждать, покажут ли его в обозримом будущем по украинским каналам.

Также в рубрике «из жизни несистемной оппозиции» стоит упомянуть, что Алексей Малов, в свое время пытавшийся занять пост координатора совета регионального отделения «Открытой России», но уступивший в аппаратной борьбе Юрию Каныгину, в начале июля заявил о своем выходе из организации. Судя по всему, он отчаялся занять руководящий пост в местной «ОР» и, к тому же, увлекся новым проектом – штабом Навального.

Между тем Юрий Каныгин, которого многие наблюдатели поначалу явно недооценивали, в эти дни получил свои пять минут славы уже на федеральном уровне.

8 июля вместе с соратницей из Петербурга он растянул на улице Гамбурга, где в этот день проходил саммит G20, плакат с портретами президента Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева, главы Чечни Рамзана Кадырова, ректора Санкт-Петербургского государственного университета Николая Кропачева (?!) и надписью «Надоело».

Судя по всему, в Пскове «Открытой России» заняться уже особо нечем.

* * *

Такими ПАИ увидело основные политические события июня. В июле псковские партийцы должны уже будут готовиться разворачивать полноценные предвыборные кампании: ведь до Единого дня голосования, назначенного на 10 сентября, остается все меньше времени. Но об этом – в следующем обзоре.

Фотографии ПАИ, пресс-служб и из социальных сетей.