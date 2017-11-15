Лисичку жалко

10:09, 15 ноября 2017, ПАИ

По Пскову прокатилась волна вандализма. По-видимому, этой осенью обострения у отдельных личностей были особенно острыми. Энергию, возникшую не от большого ума, гопники решили выплеснуть на беззащитные малые архитектурные формы: досталось скамейкам, фонарям, урнам и даже лисичке из Детского парка. А граффити с оскорблениями и криминальными объявлениями появлялись на зданиях региональной администрации и офиса партии власти.

Порча городского имущества, разумеется, происходит под покровом ночи, когда порядочные горожане готовятся ко сну, а граждане с пониженной социальной ответственностью выходят порезвиться на улицы Пскова. Интернет учит, что один из признаков вандализма как преступления - иррациональность действий. Так и есть. Например, вредитель, которого удалось поймать в далёком 2015-м году, на вопрос «Зачем ты, мальчик, отломал штык у памятника?», ответствовал: «Так захотелось». И этим, с лисичкой из парка, детской площадкой на улице Калинина и фонарями на набережных, тоже - «так захотелось».

Интересно, знают ли эти не обезображенные интеллектом товарищи, что их развлечения являются уголовно наказуемым деянием и караются санкциями статьи 214 УК РФ? Подозреваю, что не знают, а потому первый пункт антивандального плана — профилактические беседы с подрастающим поколением, в том числе понаехавшим на учёбу из других городов и стран. Причём разговоров «что такое хорошо и что такое плохо» недостаточно. Нужно объяснять, какие неприятные последствия ожидают тех, кто не различает эти понятия. Впрочем, пока растущие организмы наблюдают, что вандалы ловко избегают наказания, на душеспасительные беседы лучше особенно не рассчитывать.

Глава Пскова Иван Цецерский неустанно акцентирует внимание «на проблеме участившихся актов вандализма». Ещё в 2016 году по поводу десятков разбитых на набережных светильников он заявил, что «всё хорошее у нас в городе нужно делать максимально антивандальным».

Градоначальник говорил и о моральном преступлении в отношении города, и о безнаказанности хулиганов, и про «в семье не без урода», и, разумеется, о видеонаблюдении, которое, как выясняется, никого не останавливает. Но в семье что-то в последнее время перебор с уродами, а городские власти продолжают уповать на видеонаблюдение и дружинников. Ну, и традиционное обращение к правоохранительным органам с просьбой «усилить работу по предотвращению», конечно, тоже последовало. В ответ представитель городского УМВД расплывчато согласился, что «график патрулирования надо сделать более гибким».

Теперь нам бы пару показательных поимок с максимальными штрафами, обязательными работами на срок до 360 часов в том самом Детском парке и максимальной оглаской имён-фамилий-фотографий. Город должен знать своих антигероев в лицо, чтобы другим неповадно было. Если воспитание подкачало, то, может, хотя бы страх перед общегородским позором кого-то остановит.

Однако пока что городские власти на пару с правоохранительными органами демонстрируют полную беспомощность и неспособность навести порядок даже на небольшой территории Детского парка. «Цирк с конями», как горожане метко окрестили происходившую этим летом эпопею, балансировавшую от трагедии к фарсу и обратно, - яркое тому подтверждение. Пресловутые «лошадницы» оказались последовательнее и тверже чиновников и людей в форме.

Но вернёмся к максимальной антивандальности, о которой упоминал Иван Цецерский. Пскову не привыкать к осадному положению, да и предотвращать всегда легче и дешевле, чем разбираться с последствиями. Время укреплять позиции и устанавливать антивандальные фонари без стёкол. Нет стекла — нет вандала. Не будут же они грызть металлическое основание, в самом деле. Такие фонари, кстати, уже есть в дендропарке Пскова.

Лампы светильников, подсвечивающих крепостную стену, должно закрывать не 10-миллимметровое стекло, а 20-миллимметровый противоударный плексиглас. Требования к повышенной антивандальности находятся в интернете в пару кликов. Почему при размещении заказа на сайте госзакупок все эти условия не были описаны. Ведь всё уже придумано до нас. Снова решили сэкономить?

Такая же история со стеклянными павильонами автобусных остановок. Когда Управлению городского хозяйства (УГХ) надоело вставлять разбитые витрины, их невозмутимо стали менять на страшного вида «сетку-рабицу» с удивительным сечением, по словам начальника УГХ Алексея Захарова, защищающим от ветра, снега и дождя.

Скамейки в парках тоже должны быть на века, чтобы ни один гопник не смог переломить им «хребет», выкорчевать из земли или усесться с ногами верхом. Особенность антивандальных скамеек заключается в утолщённом металлическом каркасе и брусе. В Тарту, например, помимо внушительных деревянных реек, придумали конструктивную особенность в виде чрезвычайно высоких спинок. Если ты не КМС по акробатике, то без ущерба для здоровья верхом на такую скамейку не заберёшься.

В Пскове из антивандального вспоминается утолщённый брус и гранитное основание части скамеек. Такие экземпляры встречаются на набережной Великой и в Сквере породнённых городов.

В комплекте с ним идут аккуратные гранитные урны. Тоже антивандальные. В парках такие будут не слишком уместны, поэтому надо задуматься над укреплением существующих деревянных урн с металлическими контейнерами, а вот от полностью металлических мусоросборников на изящной ножке, видимо, следует отказаться. Натиска псковских гопников они не выдерживают.

Видимо, пока Пскову назначено судьбой жить в царстве каменных кубов, гладких или декорированных барельефом «одинокий тюльпан».

Непросто выдержать разумный баланс между антивандальностью и эстетикой, но городу, которому через полтора года предстоит встречать международные Ганзейские дни, сделать это просто необходимо. Да и постараться, наконец, для себя, а не для ганзейского дяди тоже можно.