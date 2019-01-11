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Общество

Первая лыжная экскурсия вдоль берега реки Великой состоится в Пскове 12 января

12 января в 12:00 в Пскове состоится первая лыжная экскурсия вдоль берега реки Великой «Неизвестный Псков». Проведет её псковский путешественник Виктор Веревкин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Экскурсия продлится 2 часа. Её участникам предстоит пройти расстояние в 10 километров. Они смогут увидеть несколько малоизвестных объектов: бывшее сельцо Корытово, монастырь Пантелеймона Дальнего и часовню святой равноапостольной Нины, узнать их историю.

Лыжи можно взять напрокат на лыжной базе, стоимость проката – 200 рублей в час. С собой рекомендуется иметь термос с горячим чаем. Сбор участников экскурсии в пункте проката лыжной базы в Корытово. До лыжной базы можно добраться на автобусах маршрутов № № 8 и 8а.

Записаться на экскурсию и получить справки можно по телефону 8 953 241 96 35.

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