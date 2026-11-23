Псковичам напомнили о важности светоотражателей в тёмное время суток

23:26, 23 ноября 2026, ПАИ

Светоотражатели на одежде, сумках и рюкзаках способны снизить вероятность наезда на пешехода на 65–80 %, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Осенью дни становятся короче, и возвращение домой нередко совпадает с наступлением сумерек. Этот период отличается повышенной опасностью на дороге, поэтому важно освежить знания о правилах безопасного поведения – как для себя, так и для подрастающего поколения.

Специалисты рекомендуют категорически избегать использования мобильных устройств во время движения по неосвещённым улицам и при пересечении проезжей части, а также приучить к такому же ответственному поведению детей. От использования наушников в ситуациях, требующих повышенного внимания к обстановке и маршруту, лучше отказаться: громкая музыка может помешать услышать приближающийся транспорт или потенциально опасные звуки позади.

При плохой видимости предпочтительно придерживаться проверенных, знакомых путей и не разрешать детям выбирать короткие, но рискованные маршруты на тёмных участках или в малоосвещённых проулках.