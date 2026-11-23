Субподрядчика сменили при строительстве флагманской школы в Пскове

23:07, 23 ноября 2026, ПАИ

Субподрядчика сменили при строительстве школы нового поколения в Пскове для сохранения темпа работ, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём личном канале на платформе MAX по итогам заседания Координационного совета при Правительстве России по созданию передовых общеобразовательных организаций.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, каждое подобное учреждение будет центром пересечения разных уровней образования.

«Каждая передовая школа не должна работать отдельно от системы образования. Она станет центром образовательного кластера, объединяющего школы, ведущие университеты, научные организации и предприятия», – подчеркнул Сергей Кравцов.

Совместно с Минпросвещения России для псковской школы уже разработали педагогическую модель с двумя профилями обучения: технологическим и естественно-научным. С детьми будет работать не менее 235 педагогов и наставников, порядок конкурсного отбора которых подготовило ведомство.

«Появление такой уникальной школы, безусловно, станет настоящим магнитом для талантов и даст мощный импульс к развитию региона. Ход строительства держу под личным контролем», – подчеркнул глава региона.

Школу для 800 одарённых детей с кампусом на 300 мест в деревне Борисовичи Псковского района возводят в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».