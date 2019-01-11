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Культура

Эдди Мерфи анонсировал съёмки продолжения фильма «Поездка в Америку»

Американский актер Эдди Мерфи анонсировал съёмки продолжения фильма «Поездка в Америку». Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на  Fox News.

«Мы собрали отличную команду во главе с Крэйгом Брюером, который проделал великолепную работу над «Долемайт». И я с нетерпением жду момента, когда мы вернем всех этих классических и любимых персонажей на большой экран», — сказал Эдди Мерфи.

Отмечается, что к съёмкам продолжения комедии планируется привлечь максимальное количество актеров из старого состава.

Напомним,  фильм «Поездка в Америку» вышел в 1988 году. Он рассказывает о  наследном принце африканского государства, который хочет сам найти себе жену и едет для этого в Америку. Там он представляется обычным человеком и поступает на работу в закусочную, так как его выбор пал на дочь хозяина заведения.

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